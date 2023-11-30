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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 16:11
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 17:03
2 dk Okuma

49 YIL SONRA YÜKSELEN TALEP

Danış-Beştaş: Yılmaz Güney davası yeniden görülsün

Danış-Beştaş, 49 yıl sonra gerçeklerin açığa çıkması için o gün Adli Tıp Kurumu’nun istediği gibi Sefa Mutlu’nun mezarının açılması ve kurşun giriş çıkış yönünün tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/danis-bestas-yilmaz-guney-davasinda-yeniden-gorulsun.jpg

HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, hakim Sefa Mutlu’nun ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Güney'in avukatlarının yeniden yargılama taleplerinin kabul edilmesini istedi.

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Danış-Beştaş, 49 yıl sonra gerçeklerin açığa çıkması için o gün Adli Tıp Kurumu’nun istediği gibi Sefa Mutlu’nun mezarının açılması ve kurşun giriş çıkış yönünün tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

“Yenden yargılama talebi kabul edilsin”

Danış-Beştaş şunları söyledi:

"49 yıl önce Yumurtalık’ta meydana gelen ve Sefa Mutlu’nun ölümüyle sonuçlanan olayda Yılmaz Güney’i katil ilan eden yargılamayı avukatları 49 yıl sonra tekrar ele aldılar.”

“Yargılanmanın taraflı yapıldığına ilişkin somut deliller ortaya koyarak yeniden yargılama taleplerini bize de ilettiler. Kriminal rapor ve otopsi raporu Yılmaz Güney’in katil olmadığını ispat eder nitelikte olmasına rağmen olay anında saldırıya uğrayan Güney meşru savunma sınırlarında kalmış olmasına rağmen dönemin yargıçları ve onları atayan Adalet Bakanlığı, Yılmaz Güney’i bugüne kadar maalesef katil ilan etmiş durumdalar. 49 yıl sonra adaletin tecelli edebilmesi için gerçeklerin açığa çıkması için o gün Adli Tıp Kurumu’nun istediği gibi Sefa Mutlu’nun mezarının açılması ve kurşun giriş çıkış yönünün tespit edilmesi gerekmektedir.”

“Avukatlarının da yazdığı ve bu davanın terazisi maktulün mezarının açılmasıdır. Teraziden kaçan hırsızdır. Yılmaz Güney gibi büyük bir değeri katil ilan eden bu yargı kararının değiştirilmesi ve düzeltilmesi aynı zamanda milyonların talebidir. Yeniden yargılama talebinin kabul edilmesini umuyoruz."

(EMK)

Yılmaz Güney Bişar Alınak Sefa Mutlu Fatoş Guney
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/haber/yilmaz-guneyin-ailesi-mahkemeye-basvurdu-sefa-mutlunun-mezari-acilsin-288469
Doğumunun 86. yılında Yılmaz Güney anılıyor
24 Mart 2023
/haber/dogumunun-86-yilinda-yilmaz-guney-aniliyor-276284
Yılmaz Güney diye “Bîr”i
3 Aralık 2022
/yazi/yilmaz-guney-diye-bir-i-270831
Yılmaz Güney, Ahmed Arif ve…
2 Temmuz 2022
/yazi/yilmaz-guney-ahmed-arif-ve-264005
BİR DEVRİMCİ SANATÇININ BİLİNMEYENLERİ
“Yılmaz Güney ile Paris’te İki Yıl”(*)
16 Ocak 2021
/yazi/yilmaz-guney-ile-paris-te-iki-yil-237659
FATOŞ GÜNEY ANLATIYOR
"Benden sonra farklı bir Yılmaz Güney oldu"
14 Kasım 2020
/haber/benden-sonra-farkli-bir-yilmaz-guney-oldu-234378
MURAT TÜRKER YAZDI
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