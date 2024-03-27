Danış-Beştaş'tan SYKP açıklamasına yanıt: Bileşen hukukuyla bağdaşır değil

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, DEM Parti bileşenlerinden Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin (SYKP) İstanbul İl Örgütünün seçim açıklamasına ilişkin konuştu.

KARAR TV'de yayına katılan Danış - Beştaş, SYKP’nin “Faşizmin inşasına karşı 31 Mart’ta AKP-MHP blokuna kaybettirelim” başlıklı açıklamasını “olumsuz” olarak nitelendirdi.

Danış-Beştaş, "Bileşen partimizin kamuoyuna bu şekilde açıklama yapması, bileşen hukukuyla da bağdaşır değil. Neticede bizim burada aday olmamız kendi kişisel başvurumuz ve gelip burada aday olmamız değil. Bu kişisel bir inisiyatif değil, biz DEM Parti'nin adaylarıyız. Kurullardan süzülen mekanizmalar işletilerek biz buraya aday olduk" dedi.

Meral Danış Beştaş-Murat Çepni: Kavga etmeye değil, rekabet etmeye geldik

SYKP'nin tutum belgesinin bir kısmı şöyle:

"Faşizme karşı mücadele elbette yerel seçimle sınırlı değildir. Ancak İstanbul başta olmak üzere yerel yönetimleri geri almanın AKP-MHP iktidar blokunun faşizmi inşa etme sürecindeki önemi ortadadır. İstanbul seçimlerini kazanmanın AKP- MHP blokuna faşist rejimi inşa sürecinde sosyal ve kültürel iktidarını tesis etmek ve demokrasi güçlerine karşı kaleler inşa etmek açısından ne kadar çok imkânı ifade ettiği ortadadır. Dahası, bu yerel seçimlerden zaferle çıkmasının iktidar blokunun maneviyatında yaratacağı güçlenme olasılığının ve muhalefet kampındaki 14 Mayıs'tan kalma bozgun havasının derinleşmesi riskinin 1 Nisan sonrasındaki çarpan etkisini görmezden gelmek sorumlu siyaset açısından kabul edilemez.

Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinin öncesinde ve sonrasında üçüncü kutup yaklaşımı adı altında faşizmin kurumsallaşması tehdidini görmeyen, iktidar blokunu ve ana muhalefeti eşitleyen "eşit mesafecilik" pozisyonu kabul edilemez. Ücüncü kutup siyasetinin gereği sayılarak eşit mesafecilik anlayışı, faşizmin kurumsallaşmasının ilerlemesine engel olma ve demokratik / toplumsal muhalefeti yeniden ve güçlü bir biçimde örgütleme görevini ıskalamak anlamını taşımaktadır. İstanbul'da 31 Mart 2024 seçimlerinde tutumumuz tereddütsüz bir biçimde AKP-MHP faşist blokuna kaybettirmek olacaktır."

‘Faşizmin inşasına karşı 31 Mart’ta AKP-MHP blokuna kaybettirelim.’



📌 Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerine dair tutum belgemizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. pic.twitter.com/alfRc1OhTb — SYKP İstanbul (@sykpistanbul) March 26, 2024

(RT)