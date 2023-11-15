Danış-Beştaş'tan AKP'li vekile: Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te konuşma yaptığı sırada kendisine 'terör seviciliği’ diyen AKP'li Milletvekili İsmail Erdem’e “Terörist senin babandır, sensin” diyerek karşılık verdi.

Danış-Beştaş, dün (15 Kasım) grubu adına söz alarak PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yıllardır avukatları ve ailesi ile görüştürülmemesinin hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirtti ve "Bu, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir" dedi.

Danış-Beştaş konuşmasına şöyle sürdürdü: "İmralı Adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza İnfaz Kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek hukuk devleti değilim, ben kabile devletiyim, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir. Eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz?”

Danış-Beştaş, ayrıca; 8 HEDEP milletvekilinin pasaportlarına İçişleri Bakanlığı tarafından tahdit konulduğu için yurt dışına çıkamadıklarını bunun da "hukuk tanımazlığa" başka bir örnek olduğunu söyledi.

Danış-Beştaş konuşurken AKP'li Erdem, “Terör seviciliği” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, Erdem'e dönerek, “Terörist senin babandır, sensin! Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım. Terörist sizsiniz! Kim ‘terörist’ diyorsa onlar teröristtir. Oradan ‘terörist’ diyeceksiniz, biz dinleyeceğiz öyle mi? Dinleyeceksin kuzu kuzu. Terör sevici de kendileridir. Onlar seviyor terörü. Terör üzerinden beka devşiriyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

(RT)