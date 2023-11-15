ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 10:48
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 12:04
1 dk Okuma

Danış-Beştaş'tan AKP'li vekile: Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş konuşma yaptığı sırada kendisine yönelik 'terör seviciliği' ifadesini kullanan AKP'li vekile “Terörist senin babandır. Sensin” diye karşılık verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te konuşma yaptığı sırada kendisine 'terör seviciliği’ diyen AKP'li Milletvekili İsmail Erdem’e “Terörist senin babandır, sensin” diyerek karşılık verdi. 

Danış-Beştaş, dün (15 Kasım) grubu adına söz alarak PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yıllardır avukatları ve ailesi ile görüştürülmemesinin hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirtti ve "Bu, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir" dedi. 

Danış-Beştaş konuşmasına şöyle sürdürdü: "İmralı Adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza İnfaz Kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek hukuk devleti değilim, ben kabile devletiyim, ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir. Eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz?”

Danış-Beştaş, ayrıca; 8 HEDEP milletvekilinin pasaportlarına İçişleri Bakanlığı tarafından tahdit konulduğu için yurt dışına çıkamadıklarını bunun da "hukuk tanımazlığa" başka bir örnek olduğunu söyledi.

Danış-Beştaş konuşurken AKP'li Erdem, “Terör seviciliği” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, Erdem'e dönerek, “Terörist senin babandır, sensin! Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım. Terörist sizsiniz! Kim ‘terörist’ diyorsa onlar teröristtir. Oradan ‘terörist’ diyeceksiniz, biz dinleyeceğiz öyle mi? Dinleyeceksin kuzu kuzu. Terör sevici de kendileridir. Onlar seviyor terörü. Terör üzerinden beka devşiriyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

(RT)

Meral Daniş Beştaş HEDEP
Sayfa Başına Git