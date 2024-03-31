ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 10:35
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 16:42
1 dk Okuma

Danış-Beştaş oy kullanamadı

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "İBB Eş başkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul’da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır’da da oyunu kullanamayacaktır” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Danış-Beştaş oy kullanamadı
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Meral Danış - Beştaş, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamadı. 

Meral Danış Beştaş kimdir?
Meral Danış Beştaş kimdir?
9 Şubat 2024
Meral Danış Beştaş-Murat Çepni: Kavga etmeye değil, rekabet etmeye geldik
Meral Danış Beştaş-Murat Çepni: Kavga etmeye değil, rekabet etmeye geldik
11 Mart 2024

DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş’ın oy kullanamayacağı öğrenildi. Konuya ilişkin DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş’ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul’da oy kullanamayacaktır. İBB Eş başkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul’da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır’da da oyunu kullanamayacaktır."

"Biz Newroz’da kazandık, bunu herkes gördü"
DEM PARTİ İSTANBUL ADAYLARIYLA BİR GÜN
"Biz Newroz’da kazandık, bunu herkes gördü"
20 Mart 2024

(EMK)

Seçim 2024 HDP Meral Danış-Beştaş dem parti
Sayfa Başına Git