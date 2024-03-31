Danış-Beştaş oy kullanamadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Meral Danış - Beştaş, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamadı.

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DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş’ın oy kullanamayacağı öğrenildi. Konuya ilişkin DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş’ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul’da oy kullanamayacaktır. İBB Eş başkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul’da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır’da da oyunu kullanamayacaktır."

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(EMK)