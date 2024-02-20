Danış-Beştaş İstanbullulara seslendi: Deprem, iktidarın keyfine teslim edilemeyecek denli önemli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Meral Danış-Beştaş, İstanbul'da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut olduğu bilgisini paylaştı.

Sosyal medya hesabından deprem ve İstanbul üzerine açıklamalarda bulunan Danış-Beştaş şöyle dedi:

1.5 milyon riskli konut

"1999 Depreminden sonra iktidara gelip; yıllarca İBB’yi; 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın ikrarı ne acı! 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut olması demek büyük bir yıkım demek.

"Maraş’ın, Hatay’ın durumunu gördük. Benzeri bir durumun İstanbul’da yaşanması an meselesi. Deprem felaketi, iktidarın ve kendi mikro iktidarını yaratıp çözüm üretmeyenlerin keyfiyetine ve kayıkçı kavgasına teslim edilemeyecek denli önemli.

"Zaman daralıyor"

"1-İstanbul'da imara açılan, özellikle AVM yapımına izin verilen yeşil alanlar ve kamu arazileri, kentsel dönüşüm denilen bina yenileme yoluyla imar artışına yol açılan bölgeler bu sorunu daha derinleştirmiştir.

2-Deprem sonrasında yaklaşık 4 milyon İstanbullunun evinin kullanılamaz hale geleceği ve acil geçici barınmaya ihtiyaç duyacağı öngörüldüğü halde bu ihtiyacın hangi müsait alanlarda, hangi altyapı ve araçlarla giderilebileceği konusu çözülmemiştir!

3-Yapı stokunun barındırdığı risklerin 600-800 bin binanın yıkılıp yenilenmesi yoluyla giderilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Çünkü zaman daralıyor.

4-Sadece özel yapıları dönüştürmekle değil, kamusal yapıların, altyapının ve yolların da afetlere hazır olmasının sağlanması gereğinin hepimiz farkındayız.

5-İstanbul'da hem kamu hem özel sektör eliyle ciddi bir inşaat faaliyeti yürütülse de rant odaklı kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle kentte alt gelir grubu ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıya olduğu açık.

Kooperatif modeli

"Yapılması gereken kenti ve insanı önceleyen projeler. Mesela konutlar yapıp ihale açarak yeni zenginler üretmek yerine neden kooperatif modeli denenmiyor. Ya da neden sanayi bölgelerinin taşınması, dolayısıyla can kaybına neden olacak olan nüfus hareketliliği için çözüm üretilmiyor? Sevgili İstanbullular; denenmiş yöntemlerin ve bu yöntemleri hayata geçirenlerin İstanbul’a verdiği zarar ortada. Örnek belediyecilik anlayışı ile DEM Parti İstanbul’da. Yaşam hakkını önceleyen politikalarımızı İstanbul’da hayata geçirmek için biz hazırız." (AÖ)