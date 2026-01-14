Danimarkalı gazetecilerden bianet’e çalışma ziyareti

Danimarka’nın kamu yayın kuruluşu DR’den beş gazeteci, bianet’e bugün çalışma ziyaretinde bulundu.

Aynı zamanda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimlerini sürdüren ve bir staj programı çerçevesinde çeşitli ülkeleri kapsayan bir geziye çıkan gazeteciler, Türkiye’deki temaslarına üç dilde yayın yapan bağımsız bir medya kuruluşu olarak bianet’i dahil etmek istediklerini ettiklerini belirtti.

bianet adına Atölye BİA Koordinatörü Ceyda Sungur, Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı, bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu, Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan ve bianet İngilizce editörü Volga Kuşçuoğlu’nun katıldığı toplantıda, konuklara Türkiye’de basın özgürlüğünün durumu ile İPS İletişim Vakfı/bianet’in sivil toplum ve gazetecilik alanındaki faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgi verildi.

Konukların en çok merak ettiği konulardan biri, ifade özgürlüğüne yönelik baskılar ve bağımsız medyanın mali açıdan sürdürülebilirliğinin zorluğu karşısında, bianet gazetecilerinin "motivasyonlarını nasıl korudukları" oldu.

Toplantıda ifade özgürlüğünün dünya genelindeki gerileyişi ve gazetecilerin yaşadığı çeşitli zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda potansiyel işbirliği imkanları da tartışıldı. (KV)