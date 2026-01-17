ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 17.01.2026 19:14 17 Ocak 2026 19:14
 SG: Son Güncelleme: 18.01.2026 02:00 18 Ocak 2026 02:00
Okuma Okuma:  3 dakika

Danimarka: Binler, ABD istilasına karşı alana çıktı: “Grönland'a Dokunmayın”

Donald Trump'ın cuma günü, Danimarka özerk bölgesi, mineral zengini Grönland'a el koyma tasavvurlarına karşı çıkan ülkelere “gümrük vergisi” dayatabileceği tehdidi ardından halk Kopenhag ve Nuuk'ta sokağa döküldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Danimarka: Binler, ABD istilasına karşı alana çıktı: “Grönland'a Dokunmayın”

17 Ocak Cumartesi günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da halk ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ı ele geçirme girişimini protesto için sokaklardaydı.

Cuma günü Trump'ın, planlarına karşı çıkan ülkelere "gümrük vergisi uygulayabileceği" uyarısının yanı sıra ABD Kongresinden Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak heyetinin Kopenhag ziyareti de protestonun zamanlaması açısından önemli oldu.

"Grönland Grönlandlılarındır"

Danimarka ve Grönland bayraklarıyla gösterilere katılan protestocular, Kopenhag belediye binası önünde büyük Arktik adasının Grönlandca adıyla attıkları "Kalaallit Nunaat!" (“Grönland Grönlandlılarındır”) sloganlarıyla Trump’ın istila hırsına meydan okudular.

Sosyal medyada da binlerce kişi, Kopenhag, Aarhus, Aalborg, Odense ve Grönland'ın başkenti Nuuk'ta Grönland derneklerinin düzenlediği yürüyüş ve mitinglere katılacaklarını açıklamıştı.

"Grönland'ın demokrasisi ve temel insan haklarına saygı"

Danimarka'daki Grönlandlılar derneği Uagut, web sitesinde gösterilerle ilgi olarak "Amaç, Grönland'ın demokrasisine ve temel insan haklarına saygı konusunda net ve birleşik bir mesaj göndermektir." dedi.

Nuuk'ta "Grönland satılık değildir" pankartlarıyla sokağa çıkan göstericiler

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta da, yerel saatle 16:00'da, ABD'nin "Grönland'ı yasadışı yollarla ele geçirme planları" protesto edildi. Göstericiler, Grönland bayrakları taşıyarak, ABD’nin Grönland üzerindeki iddialarına ve “satılık” söylemine tepki gösterdi. Egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkı vurgulandı.

Kopenhag'da yerel saatle 12:00'de başlayan miting öncesinde yaptığı açıklamada Uagut başkanı Julie Rademacher, "Son olaylar Grönland'ı ve hem Grönland'daki hem de Danimarka'daki Grönlandlıları baskı altına aldı" dedi ve "birlik" çağrısında bulundu.

"Gerilimler yükseldiğinde ve insanlar alarma geçtiğinde, kendimiz ve birbirimiz için çözümlerden çok daha fazla sorun yaratma riskiyle karşı karşıyayız. Grönland ve Danimarka'daki Grönlandlılara birlikte tavır alma çağrısında bulunuyoruz."

"Harekete geçtik, birlikteyiz ve mücadeleyi destekliyoruz"

Düzenleyicilerden Kristian Johansen de açıklamasında, Grönland'daki gösteriyi "harekete geçtiğimizi, birlikte durduğumuzu ve politikacılarımızı, diplomatlarımızı ve ortaklarımızı desteklediğimizi göstermek amacıyla yapıyoruz." dedi.

Gene düzenleyicilerden Avijaja Rosing-Olsen, "Ülkemizin kendi kaderini tayin hakkına ve halkımız olarak bize saygı gösterilmesini talep ediyoruz," diye ekledi. "Uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Bu sadece bizim mücadelemiz değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir mücadeledir."

Grönlandlıların yüzde 85’i Trump’a karşı

Ocakta yayımlanan son ankete göre, Grönlandlıların yüzde 85'i bölgenin Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasına karşı çıkarken yalnızca yüzde 6'sı destekliyor.

'Güvenlik tehdidi yok'

ABD Kongre heyetinin Danimarkalı ve Grönlandlı üst düzey politikacılar ve iş isanı derneklerinin liderleriyle görüştüğü Kopenhag'da konuşan ABD Demokrat Senatörü Chris Coons, Grönland açısından Trump yönetiminin tutumunu haklı çıkaracak hiçbir güvenlik tehdidi olmadığını ısrarla vurguladı.

Trump’ın danışmanı Stephen Miller'ın Fox News'teki demecinde  Danimarka'nın egemen Arktik topraklarını savunmaya gücü yetmeyecek çok küçük bir ülke olduğunu iddia etmişti.

ABD heyetine başkanlık eden Coons basına yaptığı açıklamada, "Grönland için acil bir güvenlik tehdidi yok, ancak iklim değişikliği, deniz buzunun erimesi ve nakliyat rotalarının değişmesiyle birlikte Arktikin güvenliği konusunda gerçek kaygılarımız da var.” dedi.

"Hem Amerikan Arktik bölgesinde hem de NATO ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte Arktik güvenliğine daha iyi yatırım yapmanın yollarını araştırmamız için meşru nedenler var."

Trump, Grönland'ın güvenliğini sağlamak için yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle, NATO müttefiki Danimarka'yı defalarca eleştirmişti. ABD Başkanı, stratejik konumdaki Grönland'ın, Danimarka'nın bir parçası olarak NATO'nun güvenlik şemsiyesi altında olmasına rağmen bu görüşünü ısrarla ileri sürdü.

Fransa: "Avrupa egemenliğini savunacak"

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Alice Rufo bu hafta yaptığı açıklamada, Avrupalı NATO üyelerinin, ABD de dahil tüm dünyanın "egemenliklerini savunacaklarını" görmelerini sağlamak amacıyla Grönland'da askeri bir tatbikat için asker konuşlandırdığını söyledi.

İngiltere, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç, Arktik'te gelecekte  yapılacak tatbikatlara hazırlık amacıyla adaya az sayıda askeri personel göndereceklerini açıkladı.

Danimarka cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin de tatbikata katılmaya davet edildiğini belirtti.

(AEK)

Kopenhag-Nuuk
Danimarka abd grönland ilhak planı donald trump güvenlik
Trump'tan Grönland'da Danimarka'nın safında yer alan ülkelere yüzde 10 gümrük vergisi
17 Ocak 2026
/haber/trump-tan-gronland-da-danimarka-nin-safinda-yer-alan-ulkelere-yuzde-10-gumruk-vergisi-315716
ilgili haberler
YENİ ANKET
Amerikalıların büyük çoğunluğu Grönland’ın kontrolü için ABD’nin çaba göstermesine karşı çıkıyor
15 Ocak 2026
/haber/amerikalilarin-buyuk-cogunlugu-gronlandin-kontrolu-icin-abdnin-caba-gostermesine-karsi-cikiyor-315655
Trump: "Grönland'ın tam kontrolünden aşağısı olmaz". Grönland: "Seçmek gerekirse, Danimarka'yı seçiyoruz"
14 Ocak 2026
/haber/trump-gronland-in-tam-kontrolunden-asagisi-olmaz-gronland-secmek-gerekirse-danimarka-yi-seciyoruz-315617
Grönland muhalefeti: "Adamızın satışı konusunu ABD'yle biz görüşelim, Danimarka karışmasın"
9 Ocak 2026
/haber/gronland-muhalefeti-adamizin-satisi-konusunu-abd-yle-biz-goruselim-danimarka-karismasin-315457
Danimarka: Grönland'ı işgal girişimi halinde ABD askerine emir beklemeden ateş açılacak
8 Ocak 2026
/haber/danimarka-gronland-i-isgal-girisimi-halinde-abd-askerine-emir-beklemeden-ates-acilacak-315402
LOUSIANA VALİSİ GRÖNLAND'DA
Trump Grönland'ı ilhak için özel temsilci görevlendirdi
23 Aralık 2025
/haber/trump-gronland-i-ilhak-icin-ozel-temsilci-gorevlendirdi-314816
PANAMA KANALI DA HEDEFTE
Trump Grönland'a göz dikti: "Kontrol etmek için asker kullanabiliriz"
7 Ocak 2025
/haber/trump-gronland-a-goz-dikti-kontrol-etmek-icin-asker-kullanabiliriz-303429
Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a yanıt
24 Aralık 2024
/haber/gronland-i-abd-topraklarina-katmak-isteyen-trump-a-yanit-302993
BU YAZ 8 MİLYAR TON
Grönland: Buzullar hızla eriyor
2 Ağustos 2021
/haber/gronland-buzullar-hizla-eriyor-248040
Grönland seçimleri: Madencilik karşıtları kazandı
7 Nisan 2021
/haber/gronland-secimleri-madencilik-karsitlari-kazandi-242079
