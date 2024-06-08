Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Mette Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Dün akşam yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Saldırı suçundan gözaltına alınan 39 yaşındaki erkek, bugün Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacak.

Görgü tanıkları saldırıyı anlattı

Görgü tanıkları, olayda Frederiksen'in yaralanmadığını anlattı.

Kopenhag merkezli BT gazetesine konuşan görgü tanıkları Anna Ravn ve Marie Adrian, bir erkeğin Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve ardından "omzundan sertçe iterek kenara ittiğini" gördüklerini ancak Başbakan'ın yere düşmediğini aktardı.

Olayın meydana geldiği Kultorvet Meydanı'ndaki bir işletmede çalışan Soren Kjaergaard da BT'ye yaptığı açıklamada, olaydan sonra Frederiksen'i gördüğünü, yüzünde görünür bir yara olmadığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Kasper Jorgensen isimli bir başka görgü tanığı da Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte, Frederiksen'in koruma görevlilerinden bir erkek ile bir polis memurunun saldırganı yakaladığını gördüğünü kaydetti.

Siyasi liderler ve yetkililerden mesajlar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X paylaşımında, "Demokratik yollarla seçilmiş bir lidere karşı yapılan bir başka fiziksel saldırı karşısında şok oldum. Bunu kınıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, X hesabından, saldırı karşısında "şok olduğunu" belirterek, "Siyasi liderlerimize yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyorum. NATO müttefikleri değerlerimiz olan özgürlüğü, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak için bir arada durmaktadır" mesajını paylaştı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şunları yazdı: "Demokrasiye ve Avrupa Konseyi değerlerine saldırı teşkil eden seçilmiş siyasetçilere yönelik şiddet eylemlerindeki artıştan endişe duyuyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda Başbakanı Simon Harris, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de sosyal medya paylaşımlarıyla saldırıyı kınadı.

AB yetkilileri saldırıyı kınadı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X paylaşımında Frederiksen'e yönelik saldırı karşısında öfkeli olduğunu ifade ederek, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız" mesajını paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya paylaşımında, saldırı karşısında "şok olduğunu" kaydederek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum" ifadesine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" dedi.

(AS)