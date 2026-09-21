Danimarka: Arktik güvenliğini NATO üstlenecek

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD ile Grönland’da “kalıcı güvenlik kontrolü” kapsamında varılan anlaşmayı değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için gittiği New York’ta Danimarka basınına konuşan Rasmussen, ABD ile varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önceki söylemlerinin Grönland’da endişe oluşturduğunu, varılan anlaşmayla Grönlandlıların huzura kavuşacağını temenni ettiğini söyledi.

Rasmussen, anlaşmanın, Arktik’teki güvenlik sorumluluğunun yalnızca Danimarka veya ABD’da bulunmadığı bir çerçevede olacağını dile getirerek, “Arktik bölgesiyle ilgilenen büyük ölçüde NATO olacaktır.” ifadesini kullandı.

Danimarkalı Bakan, anlaşmanın içeriği noktasında daha fazla detay vermek istemediğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grönland’ın güvenliğine ilişkin ABD, Danimarka ve Grönland arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, anlaşmanın ABD’ye Grönland’ın güvenliği konusunda “kalıcı kontrol” sağlayacağını ve bölgedeki ABD askeri varlığının genişletilmesi sürecinin başlayacağını söyledi.

Danimarka Başbakanlığı ise üç hükümetin anlaşmayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında imzalamasının beklendiğini açıkladı. Henüz kamuoyuna açıklanmayan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland’daki parlamenter süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, anlaşmanın Danimarka Krallığı’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, ayrıca Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını tanıdığını belirtti.

Yaklaşık 57 bin nüfuslu Grönland, Danimarka Krallığı içinde geniş özerkliğe sahip. 2009’da yürürlüğe giren özyönetim yasası, Grönland halkının uluslararası hukuk uyarınca kendi kaderini tayin hakkını tanıyor.

Trump, yeniden başkan seçilmesinin ardından Grönland’ın ABD’nin güvenliği açısından gerekli olduğunu savunarak adanın ABD kontrolüne geçmesini istedi ve bu amaçla askeri güç kullanımını dışlamadı. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Grönland’ın satılık olmadığını ve geleceğine Grönland halkının karar vereceğini defalarca açıkladı. Avrupa Birliği de Danimarka ve Grönland’a desteğini belirterek egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini vurguladı.

ABD’nin Grönland’daki askeri varlığı yeni değil. İki ülke arasındaki 1951 tarihli savunma anlaşması ABD’nin adada askeri faaliyet yürütmesine olanak tanıyor. ABD, kuzeybatı Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’nü füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetleme faaliyetleri için kullanıyor.