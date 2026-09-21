ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 21.09.2026 16:15 21 Eylül 2026 16:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.09.2026 16:22 21 Eylül 2026 16:22
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD İLE ‘GRÖNLAND’ ANLAŞMASI

Danimarka: Arktik güvenliğini NATO üstlenecek

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önceki söylemlerinin Grönland’da endişe oluşturduğunu, varılan anlaşmayla Grönlandlıların huzura kavuşacağını temenni ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Danimarka: Arktik güvenliğini NATO üstlenecek
*Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen. (Fotoğraf: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD ile Grönland’da “kalıcı güvenlik kontrolü” kapsamında varılan anlaşmayı değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için gittiği New York’ta Danimarka basınına konuşan Rasmussen, ABD ile varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Donald Trump, varolan askeri hakların yenilenmesini "Grönland'da kontrolü ele geçirdim" diye duyurdu
TRUMP'TAN YENİ BİR ULUSLARARASI YALAN
Donald Trump, varolan askeri hakların yenilenmesini "Grönland'da kontrolü ele geçirdim" diye duyurdu
19 Eylül 2026

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önceki söylemlerinin Grönland’da endişe oluşturduğunu, varılan anlaşmayla Grönlandlıların huzura kavuşacağını temenni ettiğini söyledi.

Rasmussen, anlaşmanın, Arktik’teki güvenlik sorumluluğunun yalnızca Danimarka veya ABD’da bulunmadığı bir çerçevede olacağını dile getirerek, “Arktik bölgesiyle ilgilenen büyük ölçüde NATO olacaktır.” ifadesini kullandı.

Danimarkalı Bakan, anlaşmanın içeriği noktasında daha fazla detay vermek istemediğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grönland’ın güvenliğine ilişkin ABD, Danimarka ve Grönland arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, anlaşmanın ABD’ye Grönland’ın güvenliği konusunda “kalıcı kontrol” sağlayacağını ve bölgedeki ABD askeri varlığının genişletilmesi sürecinin başlayacağını söyledi.

Danimarka Başbakanlığı ise üç hükümetin anlaşmayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında imzalamasının beklendiğini açıkladı. Henüz kamuoyuna açıklanmayan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland’daki parlamenter süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, anlaşmanın Danimarka Krallığı’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, ayrıca Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını tanıdığını belirtti.

Yaklaşık 57 bin nüfuslu Grönland, Danimarka Krallığı içinde geniş özerkliğe sahip. 2009’da yürürlüğe giren özyönetim yasası, Grönland halkının uluslararası hukuk uyarınca kendi kaderini tayin hakkını tanıyor.

Trump, yeniden başkan seçilmesinin ardından Grönland’ın ABD’nin güvenliği açısından gerekli olduğunu savunarak adanın ABD kontrolüne geçmesini istedi ve bu amaçla askeri güç kullanımını dışlamadı. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Grönland’ın satılık olmadığını ve geleceğine Grönland halkının karar vereceğini defalarca açıkladı. Avrupa Birliği de Danimarka ve Grönland’a desteğini belirterek egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini vurguladı.

ABD’nin Grönland’daki askeri varlığı yeni değil. İki ülke arasındaki 1951 tarihli savunma anlaşması ABD’nin adada askeri faaliyet yürütmesine olanak tanıyor. ABD, kuzeybatı Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’nü füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetleme faaliyetleri için kullanıyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump Danimarka grönland abd
ilgili haberler
TRUMP'TAN YENİ BİR ULUSLARARASI YALAN
Donald Trump, varolan askeri hakların yenilenmesini "Grönland'da kontrolü ele geçirdim" diye duyurdu
19 Eylül 2026
/haber/donald-trump-varolan-askeri-haklarin-yenilenmesini-gronland-da-kontrolu-ele-gecirdim-diye-duyurdu-323605
Trump NATO’nun üye ülkelerin toprak birliğini koruma güvencesini hedef aldı: “Grönland ABD’nin olmalı”
8 Temmuz 2026
/haber/trump-natonun-uye-ulkelerin-toprak-birligini-koruma-guvencesini-hedef-aldi-gronland-abdnin-olmali-321284
Trump Grönland’da: Eski usul sömürgecilik ve iklim felaketinin hızlanışı
26 Ocak 2026
/haber/trump-gronlandda-eski-usul-somurgecilik-ve-iklim-felaketinin-hizlanisi-316026
Grönland ve gayriresmî imparatorluk: Batı düzeninin çözülüşü
22 Ocak 2026
/yazi/gronland-ve-gayriresmi-imparatorluk-bati-duzeninin-cozulusu-315885
ABD ve Danimarka krizinde NATO ne yapabilir?
19 Ocak 2026
/haber/abd-ve-danimarka-krizinde-nato-ne-yapabilir-315746
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TRUMP'TAN YENİ BİR ULUSLARARASI YALAN
Donald Trump, varolan askeri hakların yenilenmesini "Grönland'da kontrolü ele geçirdim" diye duyurdu
19 Eylül 2026
/haber/donald-trump-varolan-askeri-haklarin-yenilenmesini-gronland-da-kontrolu-ele-gecirdim-diye-duyurdu-323605
Trump NATO’nun üye ülkelerin toprak birliğini koruma güvencesini hedef aldı: “Grönland ABD’nin olmalı”
8 Temmuz 2026
/haber/trump-natonun-uye-ulkelerin-toprak-birligini-koruma-guvencesini-hedef-aldi-gronland-abdnin-olmali-321284
Trump Grönland’da: Eski usul sömürgecilik ve iklim felaketinin hızlanışı
26 Ocak 2026
/haber/trump-gronlandda-eski-usul-somurgecilik-ve-iklim-felaketinin-hizlanisi-316026
Grönland ve gayriresmî imparatorluk: Batı düzeninin çözülüşü
22 Ocak 2026
/yazi/gronland-ve-gayriresmi-imparatorluk-bati-duzeninin-cozulusu-315885
ABD ve Danimarka krizinde NATO ne yapabilir?
19 Ocak 2026
/haber/abd-ve-danimarka-krizinde-nato-ne-yapabilir-315746
Sayfa Başına Git