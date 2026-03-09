TÜRKÇE ENGLISH
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 09.03.2026 15:48 9 Adar 2026 15:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.03.2026 16:20 9 Adar 2026 16:20
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Danasîna strana nû a Newrozê hate kirin: Newroza Serfiraziyê

Newroza îsal wê li 53 navendan were pîrozkirin û bi deklarasyonê re strana nû ya Newrozê jî hate ragihandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Newroza îsal dê li herî kêm 53 navendan bi dirûşmên “Newroza azadî û yekitiya demokratîk” û “Newroza azadî û demokrasiyê” bê pîrozkirin. Strana Newroza îsal û klîba wê hate danasîn.

Gotinên strana “Newroza Serfiraziyê” yên Heval Dilbihar in.

Gotinên strana ji zaravayên cuda yên zimanê Kurdî hatiye nivîsandin wiha ne:

Kurmancî:

Dest û zendên xwe badane

Agirekî sor dadane

(Ala azad’yê hildane)

Govenda xwe digerînin

Roja me hemû Kurdan e

Newroz roja rizgariyê

Xeml û rewşa azadiyê

Li çar milên Kurdistanê

(Li her çar milên cîhanê)

Nîşana serfiraziyê

Newrozê tu xweş Newroz î

Tu ji bo me soz û doz î

Li ber bahoz û tofanan

(Agirê te gur û geş e)

Stargeha me ya pîroz î

Ruhê me yê neteweyî

Bi hezaran salan heyî

Heta ku yek ji me hebe

Tu her taca serê me yî

(Tu her agirê dilê me yî)

Çiya bi te serbilind in

Gund û bajar bi te rind in

Tu yî giyanê me Kurdan

Em hene û dê her hebin

Newrozê tu xweş Newroz î

Tu ji bo me soz û doz î

Li ber bahoz û tofanan

(Agirê te gur û geş e)

Stargeha me ya pîroz î

Kirmanckî (Zazakî)

Newroz ti çi weş Newroz î

Ti seba ma soz û doz î

Verba tîpî û tofonan

(Adirê to girr û xidar o)

Setara ma ya bimbarek î

Soranî

Newroz tu xoş Newroz î

Tu bo ême soz û doz î

Le ber bahoz û tofanan

(Agirit gurr û geş e)

Boman penagey pîroz î

Kelhûrî

Newrûzegem xweş Newrûz î

Ti hem peyman hemîş sûz î

Le niway her wahêllanê

(Agireged germ û gurr e)

Penagay berz û pîrûz î

Hewramî

Newroz to weş newroznî

Pey ême soz û doznî

Werû bahoz û demeyne

Killpew ayirî geşîtne

Peyma dalde û pîroznî

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Newroz
