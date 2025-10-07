Damgalamaya karşı mücadele eden sağlık çalışanları ödüllendirildi

Damgalamaya Karşı Mücadelede Öncü Sağlık Çalışanları “Ben ve Sağlık Çalışanım” Kampanyasında ödüllendirildi

IAS - Uluslararası AIDS Derneği ve Pozitif-iz Derneği öncülüğünde, Gilead’ın desteğiyle hayata geçirilen ‘Ben ve Sağlık Çalışanım’ kampanyasının ödül töreni, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleşti. Kampanya kapsamında Türkiye’de HIV dostu sağlık çalışanlarına verilen bu ödüller, bu yıl ikinci kez sahiplerini buldu.

Türkiye’de HIV ile yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları zorlukları azaltmak ve sağlık çalışanlarıyla aralarındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla başlatılan kampanyada; Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman Şengöz İnan, Eczane Teknikeri Murat Aslan, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gönüllü ve Test Merkezi’nden Hemşire Ceren Işık Özkahya ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Hemşire Özgür Kılıç ödüllerini aldı.

Kampanyanın liderliğini üstlenen Pozitif-iz Derneği, 2024 yılında kampanyaya dâhil olarak Türkiye’de HIV ile yaşayanların sağlık hakkı alanındaki en kritik adımlardan birini sahiplenip aktif rol üstlendi.

“Ben ve Sağlık Çalışanım” Kampanyası, Gilead’ın desteği ve IAS iş birliğiyle Türkiye’de HIV ile yaşayan kişilerin sağlık haklarına eşit ve adil erişimini sağlamada önemli bir dönüm noktası oldu. Bu girişim, sağlık çalışanları ile HIV ile yaşayanlar arasında güçlü bir dayanışma ve güven köprüsünün kurulmasına büyük katkı sundu.

Kampanya, Türkiye’de HIV ile yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları ayrımcılık, önyargı ve bilgi eksikliklerini gidermeyi hedefliyor. Sağlık çalışanlarının HIV konusunda güncel ve doğru bilgiyle donatılması; empati, mahremiyet ve saygı ilkeleri doğrultusunda hizmet vermeleri teşvik ediliyor. Böylece, HIV ile yaşayanların sağlık sisteminde kendilerini güvende hissetmeleri ve eşit şartlarda kaliteli sağlık hizmeti almaları amaçlanıyor. Toplumda damgalama ve ayrımcılığın azaltılması ile sağlık alanında kapsayıcı bir anlayışın yerleşmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pozitif-iz Derneği merkezinde düzenlenen lansmanda, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık sisteminde karşılaştığı önyargılar, bilgi eksiklikleri ve ayrımcılık konuları yapıcı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, sağlık çalışanları ile HIV ile yaşayanlar arasında artan empati ve anlayışın, tedaviye devamlılığı destekleyerek yaşam kalitesini yükselttiği konusunda ortak bir vizyon paylaştı.

Pozitif-iz Derneği Kurucu Üyesi Çiğdem Şimşek, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu kampanya, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık sisteminde kendilerini güvende ve değerli hissetmelerini sağlamak için çok önemli bir adım. Sağlık çalışanlarımızın empatiyle yaklaşması, doğru bilgiyle donanması ve gizliliğe saygı göstermesi, tedavi süreçlerimizi doğrudan etkiliyor. ‘Ben ve Sağlık Çalışanım’ kampanyası, toplumda damgalamayı azaltmak ve sağlık hizmetlerinde eşitliği sağlamak için hepimize umut veriyor. Bu sürecin bir parçası olmak, dayanışmamızı güçlendirmek ve sesimizi duyurmak adına büyük bir fırsat. İlham veren HIV dostu sağlık çalışanlarımızı başarılarından dolayı gönülden tebrik ediyoruz.”

Uzun yıllardır HIV tanı ve tedavi çalışmaları yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman Şengöz İnan, kampanyanın önemine değinerek, “HIV ile yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorlukları çok iyi biliyoruz. Bu zorlukları kaldırmak için sağlık çalışanlarının öncelikle bilinçlenmesi gerekiyor. ‘Ben ve Sağlık Çalışanım’ kampanyası, tam da bu amaca hizmet ediyor; eşitlik ve saygının sağlık hizmetlerinde temel olması için çalışıyoruz. Herkesin bu sürece katkı vermesi çok önemli” dedi.

Eczane Teknikeri Murat Aslan, “Eczane teknikeri olarak HIV ile yaşayan ilaçlarına kesintisiz ve güvenle ulaşması için çalışıyorum. Bu kampanya, sağlık çalışanlarının HIV ile yaşayanlarla iletişiminde daha dikkatli ve empatik davranmasını teşvik ediyor. Böylece danışanların güveni artıyor, tedaviye bağlılık güçleniyor" dedi.

Hemşire Ceren Işık Özkahya,“Hemşirelik mesleğinde, danışanlarla güven ilişkisi kurmak tedavinin olmazsa olmazı. HIV ile yaşayan kişilerin yaşadığı ayrımcılıkları azaltmak ve sağlık ortamlarını daha kapsayıcı hale getirmek için ‘Ben ve Sağlık Çalışanım’ kampanyasının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Hemşire Özgür Kılıç ise, “HIV ile yaşayanlara karşı önyargısız, saygılı ve gizlilik kurallarına uygun davranmak temel prensibimiz. Bu kampanya, sağlık çalışanlarının bilinçlenmesini sağlarken, toplumda da olumlu farkındalık yaratacak önemli bir adım" dedi.

