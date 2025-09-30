“Dağlardan Başka Tanık Yok”un ikinci Galası Kadıköy’de: Salon doldu, izleyiciler ayakta alkışladı

Kurtuluş Baştimar’ın yazıp yönettiği Dağlardan Başka Tanık Yok filminin İstanbul’daki ikinci galası Kadıköy Sineması’nda yoğun katılımla yapıldı.

Geçen hafta Diyarbakır’da ilk gösterimini yapan yapım, bu kez sanatçılardan sivil toplum örgütlerine, insan hakları savunucularından siyaset ve hukuk çevrelerine kadar geniş bir izleyici kitlesini bir araya getirdi.

Galada Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Doğu-Güneydoğu Dernekler Platformu Başkanı Abdülhakim Daş’ın yanı sıra çok sayıda hukukçu, yazar, aydın ve STK temsilcisi yer aldı. Salon tamamen dolarken, gösterim tek bir sinema seansından öteye geçip toplumsal hafıza ve yüzleşme odağına dönüşen bir buluşmaya evrildi.

Film, 1990’li yıllarda yaşanan faili meçhul cinayetleri, köy boşaltmalarını ve bastırılmaya çalışılan tanıklıkları merkezine alıyor. Bireysel öykülerin örerek oluşturduğu anlatı, izleyicilerce güçlü bir yüzleşme çağrısı olarak değerlendirildi; gala konuşmalarında yapımın adalet, hafıza ve tanıklık bakımından taşıdığı belge değeri sıkça vurgulandı.

Daha önce bazı salonlarda gösteriminin engellenmeye çalışıldığına dair girişimler yaşanmış, Atlas Sineması’nın programdan çekilmesi gibi vakalar gündeme gelmişti. Buna rağmen filmin izleyiciyle buluşması, salondaki birçok katılımcı tarafından dayanışmanın ve ısrarın sonucu olarak yorumlandı.

Gala sonrası sahneye çıkan yönetmen Kurtuluş Baştimar, “Bu film yalnızca bir sinema eseri değil; susturulmuş tanıklara, faili meçhullere ve hafızaya dair bir çağrıdır. Bugün burada olan herkes bu çağrının bir parçasıdır” diyerek filmin niyetini özetledi.

(EMK)