ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 13:04
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 13:08
2 dk Okuma

“Dağlardan Başka Tanık Yok”un Ankara galası da iptal edildi

Yönetmen Baştimar, 3 Ekim’de vizyona girecek film için “Bu film yalnız bırakılmayacak, halkımız sahip çıkacak” mesajını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Dağlardan Başka Tanık Yok”un Ankara galası da iptal edildi

Faili meçhul cinayetler, köy boşaltmaları ve dil yasaklarını konu alan “Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galaları peş peşe iptal ediliyor. İlk olarak İstanbul’daki Atlas Sineması galası engellenen film, şimdi de Ankara’daki Büyülü Fener Sineması tarafından iptal edildi.

Yönetmen Kurtuluş Baştimar, yaşananlara sert tepki göstererek izleyicilere çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Atlas Sineması’nın ardından şimdi de Ankara Büyülü Fener, galamızı iptal etti. Önce sessizlik, ardından gala gününe üç gün kala perde arkasından uzanan yasakçı bir el… Sanatın özgür sesi bir kez daha sansürün gölgesinde susturulmak isteniyor.

Ama biz susmuyoruz! ‘Dağlardan Başka Tanık Yok’ yalnızca bir film değil; bir direniş, bir çığlık, bir tanıklıktır. Engeller ne kadar artarsa artsın, bu filmi seyirciyle buluşturacağız. Sansür, özgürlüğün karşısında yenilmeye mahkûmdur. Çünkü biliyoruz: Dağlardan başka tanık yok ama halk var, sinema var, hakikat var!”

Baştimar, 3 Ekim’de vizyona girecek film için “Bu film yalnız bırakılmayacak, halkımız sahip çıkacak” mesajını verdi.

Filmin ilk galası Atlas Sineması tarafından iptal edilmiş, gösterim Kadıköy Sineması’na taşınmak zorunda kalmıştı.

Atlas Sineması “Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galasını iptal etti
Atlas Sineması “Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galasını iptal etti
14 Eylül 2025
Barışa sinemadan tanıklık: 'Dağlardan başka tanık yok'
Barışa sinemadan tanıklık: 'Dağlardan başka tanık yok'
6 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Dağlardan Başka Tanık Yok Barış barışa bak
ilgili haberler
“Dağlardan Başka Tanık Yok”un ikinci Galası Kadıköy’de: Salon doldu, izleyiciler ayakta alkışladı
30 Eylül 2025
/haber/daglardan-baska-tanik-yokun-ikinci-galasi-kadikoyde-salon-doldu-izleyiciler-ayakta-alkisladi-312068
Atlas Sineması “Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galasını iptal etti
14 Eylül 2025
/haber/atlas-sinemasi-daglardan-baska-tanik-yok-filminin-galasini-iptal-etti-311484
Barışa sinemadan tanıklık: 'Dağlardan başka tanık yok'
6 Eylül 2025
/haber/barisa-sinemadan-taniklik-daglardan-baska-tanik-yok-311204
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Dağlardan Başka Tanık Yok”un ikinci Galası Kadıköy’de: Salon doldu, izleyiciler ayakta alkışladı
30 Eylül 2025
/haber/daglardan-baska-tanik-yokun-ikinci-galasi-kadikoyde-salon-doldu-izleyiciler-ayakta-alkisladi-312068
Atlas Sineması “Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galasını iptal etti
14 Eylül 2025
/haber/atlas-sinemasi-daglardan-baska-tanik-yok-filminin-galasini-iptal-etti-311484
Barışa sinemadan tanıklık: 'Dağlardan başka tanık yok'
6 Eylül 2025
/haber/barisa-sinemadan-taniklik-daglardan-baska-tanik-yok-311204
Sayfa Başına Git