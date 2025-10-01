“Dağlardan Başka Tanık Yok”un Ankara galası da iptal edildi

Faili meçhul cinayetler, köy boşaltmaları ve dil yasaklarını konu alan “Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galaları peş peşe iptal ediliyor. İlk olarak İstanbul’daki Atlas Sineması galası engellenen film, şimdi de Ankara’daki Büyülü Fener Sineması tarafından iptal edildi.

Yönetmen Kurtuluş Baştimar, yaşananlara sert tepki göstererek izleyicilere çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Atlas Sineması’nın ardından şimdi de Ankara Büyülü Fener, galamızı iptal etti. Önce sessizlik, ardından gala gününe üç gün kala perde arkasından uzanan yasakçı bir el… Sanatın özgür sesi bir kez daha sansürün gölgesinde susturulmak isteniyor.

Ama biz susmuyoruz! ‘Dağlardan Başka Tanık Yok’ yalnızca bir film değil; bir direniş, bir çığlık, bir tanıklıktır. Engeller ne kadar artarsa artsın, bu filmi seyirciyle buluşturacağız. Sansür, özgürlüğün karşısında yenilmeye mahkûmdur. Çünkü biliyoruz: Dağlardan başka tanık yok ama halk var, sinema var, hakikat var!”

Baştimar, 3 Ekim’de vizyona girecek film için “Bu film yalnız bırakılmayacak, halkımız sahip çıkacak” mesajını verdi.

Filmin ilk galası Atlas Sineması tarafından iptal edilmiş, gösterim Kadıköy Sineması’na taşınmak zorunda kalmıştı.

