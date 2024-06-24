Dağıstan’daki saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerindeki saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Bunun bir "terör saldırısı" olduğunu kaydeden Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi" dedi.

Rusya İçişleri Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, Dağıstan'ın Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirdi. Saldırılarda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı.

Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan öldürüldü. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor" dedi.

4 sivil de hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesi, Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılarda 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı:

"İlk belirlemelere göre, 15 polis ve bir Ortodoks papaz dahil 4 sivil yaşamını yitirdi. Suçun bastırılması esnasında 5 kişi öldürüldü. Bunların kimlikleri tespit edildi. Olaya karışan diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor."

Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Bölge Başkanı gözaltında

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Rusya’nın devlet haber ajansı TASS, saldırganlardan ikisinin Dağıstan'daki Sergokala bölgesi başkanının oğulları olduğu bilgisini paylaştı. Sergokala Bölge Başkanı Magomed Omarov gözaltına alındı.

Müftü’den açıklama

Rusya’nın Dağıstan bölgesinin Müftüsü Ahmad-Afandi Adulayev, radikallerin halkı karşı karşıya getirmek ve dinler arası köprüleri yıkmak istediğini söyledi, “Ama başarılı olmayacaklar. Yüzyıllardır dünyanın geleneklerini sadakatle koruduk ve Müslümanların diğer dinlerin temsilcilerine saldıracakları bir durum olmadı ve asla olmayacak. Kendi ibadethanelerinde dua eden insanlara saldırmanın İslam'da asla yeri olamaz. Müslümanlar asla masum ve silahsız insanlara karşı saldırganlık göstermeyeceklerdir” dedi.

BBC’nin haberine göre, Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB Nisan ayında, Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na düzenlenen saldırıya karıştığından şüphelenilen dört kişiyi Dağıstan’ta tutuklamıştı. IŞİD'in üstlendiği saldırıda 140'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(AS)