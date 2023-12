Dadgehekê endamên Desteya Navendî yên TTByê ji kar dûr xistin

Li Adliyeya Enqereyê danişîna doza derbarê TTByê de pêk hat. Ji bo ku endamên Desteya Navendî yên Yekîtiya Doktorên Tirkan (TTB) ji kar bên dûrxistin doz li wan hatibû vekirin.

Endamên Desteya Navendî yên TTByê yên dadgehê dixwest ji kar bên dûrxistin, nûnerên sendîkayan, rêvebirên rêxistinên pîşeyî û parlamenterên HEDEP, CHP û TÎPê beşdarî danişînê bûn.

Heyeta dadgehê xwest ku danişîn taloq bibe lê parêzeran û endamên Desteya Navendî yên TTByê, xwestin paraznameyên xwe pêşkêş bikin.

Piştî wan paraznameyên xwe pêşkêş kirin, heyeta dadgehê biryara xwe aşkere kir. Li gorî vê biryarê, endamên Desteya Navendî yên TTByê ji kar hatin dûrxistin.

Heyetê di biryara xwe de diyar kir ku li gorî xala duyem a lê hatiye zêdekirin a Qanûna TTByê divê di nava mehekê de hilbijartin pêk bê û ji bo vê jî ji nava endamên kongreya mezin heyetek saz bibe û ev heyet ji 5 kesan pêk bê.

Li gorî vê biryarê dadgehê erk da Serokê Odeya Doktoran ê Konyayê Bahadir Ozturk, Serokê Odeya Doktoran ê Meletiyê Mûstafa Sezaî Demîrel, Serokê Odeya Doktoran ê Erzeromê Mûhammed Çagatay Engîn, Serokê Odeya Doktoran ê Samsûnê Omer Fazil ÇAdir û Serokê Odeya Doktoran ê Denîzliyî Fazil Necdet Ardiçî.

Ji van pênc serokan, serokê odeya doktoran ê Meletî, yê Denîzlî û yê Samsûnê îmze avêtibûn bin wê belavokê ku digot “Em dixwazin destwerdan li ser pêvajoya birêvebirina TTB û odeyên doktoran bi dawî bibe.”

Endamên Desteya Navendî yên TTByê yên ji kar hatin dûrxistin ev in: Seroka Desteya Navendî ya TTByê Şebnem Korûr Fîncanci, Serokê duyem ê TTByê Alî Îhsan Okten, Sekreterê Giştî Vedat Bûlût, endam Nûrsel Şahîn, Onûr Nacî Kahanci, Kazim Dogan Erogûllari, Alîcan Bahadir, Ahmet Karer Yûrtdaş, Adalet Çibik, Aydin Şîrîn û Lutfî Tiyeklî.

Korûr Fîncanci: Hêza kesî têr nake me ji jê biavêje

Piştî ku heyeta dadgehê biryara xwe aşkere kir, Seroka Desteya Navendî ya TTByê Şebnem Korûr – Fîncanciyê axivî û got ku hêza ti kesî têrê nake wan ji TTByê biavêje: “Ev têkoşîn li vir bi dawî nabe. Me berê jî gotibuû, têkoşîn navê TTByê ye. Hêza ti kesî têrê nake me ji TTByê biavêje. Em ê her wexê bi berdewamî kedê din ava TTByê de bidin. Hewce bike em ê erde baqij bikin, hewce bike em ê li herêma erdhejê baran bar bikin, hewce bike jî em ê bi hev re behsa pirsgirêkên tenduristiya gel bikin. Em li ser karê xwe ne. Em dixwazin hûn bizanibin ku em ê vê têkoşînê bidomînin, wê ev têkoşîn jî di nava Yekîtiya Doktorên Tirkan de, di bin wî banî de be.”

Her weha TTByê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî peyamek weşand û diyar kir ku heta biryar tekez bibe, Desteya Navendî wê karê xwe berdewam bike. (RT/FD)