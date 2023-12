Dadgehekê cezayê pereyan li Emîne Şenyaşarê birî

Dadgehkirina Emîne Şenyaşarê ya bi tohmeta ku “heqaret li Îbrahîm Halîl Yildizî kiriye” Dadgeha 3yem a Asliye Cezayê ya Rihayê dewam kir.

Di 14ê Hezîrana sala 2018an de xizm û pasevanên parlamentere wê demê yê AKPyê Îbrahîm Yildizî, hevjîn û du kurên Emîne Şenyaşar li navçeya Pirsûs a Rihayê kuştibûn.

Emîne Şenyaşar tev li danişînê nebû, lê parêzerê wê Alî Arslan beşdar bû.

Li gorî nûçeya MAyê, dozgerî weke di danişîna beriya niha de gotibû, careke din xwest ku Emîne Şenyaşar bê cezakirin.

Parêzerê Şenyaşarê Alî Arslanî diyar kir ku darizandinê, li gorî zabitnameya hêzên ewlehiyê girtiye, dest pê kiriye. Arslanî daxwaza xwe ya di danişîna beriya niha de anîbû ziman, dubare kir ku gotibû bila heyeteke ji pisporên bêalî pêk hatiye, raporekê amade bike: “Lê ev daxwaza me nehate bi cih anîn. Ceza dayîna bi vî awayî dê mafê darizandina adilane ya muwekîla min bin pê bike. Divê gotinên ku tê îdakirin muwekîla min ji gilîkerî re gotine weke gotinên biêş ên dayikeke hevjîn û du zarokên wê hatine qetilkirin were qebûlkirin. Her wiha gotinên ku weke ‘heqaret’ hatine qebûlkirin divê di çarçoveyê azadiya xweîfadekirinê de werin pejirandin.”

Arslan, xwest ku muwekîla wî beraet bike û ger beraet neke jî neyê cezakirin.

Dadgehê ku ji bo biryara xwe aşkere bike navber da danişînê û biryara xwe aşkere kir. Li gorî biryarê, Emîne Şenyaşar bi hezar û 700 lîre cezayê pereyan hate cezakirin. Dadgehê biryar taloq kir.

Derbarê wê de 10 doz hatin vekirin

Emîne Şenyaşar ji 9ê Adara 2021an û pê de dest bi Nobeta Edaletê kiribû. Derbarê wê de 31 caran lêpirsîn hatin kirin û 10 ji van lêpirsînan veguherîn dozan. (FD)