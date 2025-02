Dadgehê li rojnameger Mahmût Altintaş salek û 6 meh cezayê girtîgehê birî

Nûçegihanê Ajansa Welat (AW) Mahmût Altintaş ji ber ku nûçeyên xwe li ser medyaya civakî parvekiribû, di 27ê Çileya 2024an de li Semsûrê hatibû desteserkirin û bi îdiaya ku “propagandaya rêxistinê kiriye” doz lê hatibû vekirin.

Danişîna yekem a Altintaş li 2emîn Dadgeha Cezayê Giran a Semsûrê hat lidarxistin. Altintaş, li 1emîn Dadgeha Cezayê Giran a Cizîrê bi rêya SEGBÎSê beşdarî danişînê bû.

Parêzerên Altintaş, Dîlan Guler û Zelal Demîray jî li Edliyeya Semsûrê amade bûn.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê danişîn, bi tespîtkirina nasnameyan dest pê kir. Altintaş, di parastina xwe de got ku parvekirinên wî di çarçoveya xebatên rojnamegeriyê de ne û tiştên ku kiriye sûc nînin. Altintaş, destnîşan kir ku parvekirina nûçeyan li ser medyaya civakî, azadiya ramanê ye.

Her wiha pirsa hevpeyvîneke di komputera Altintaş de hatibû dîtin jî jê hate kirin. Dozgerî ji bo vê hevpeyvînê îdia kir ku “propagandaya rêxistinê ye”. Altintaş jî got ku weke rojnameger dikare bi her kesî/ê re hevpeyvînê bike.

Parêzer Dîlan Guler jî bi lêv kir ku bingeha hiqûqî ya îdianameya hatiyê amade kirin tune ye û got ku parvekirinên miwekîlê wê “propagandaya rêxistinê” nînin lê xebatên rojnamegeriyê ne. Her wiha Dîlan Guler diyar kir ku çêkirina nûçeyan, parvekirin û rêxnekirin li gor qanûnên dewletê jî ne suc e û daxwaza beraetê kir.

Parezer Zelal Demîray jî bi lêv kir ku li gorî zagonên navneteweyî û destûra bingehîn a Tirkiyeyê parvekirinên miwekîlê wê di çaçoveya azadiya raman û rojnamegeriyê de ye û daxwaza beraetê kir.

Dozger xwest Altintaş were cezakirin

Li ser îtîrazan şandeya dadgehê navber da danişînê. Dadgehê piştî navberê biryara xwe da û salek û 6 meh û 20 roj cezayê girtîgehê da Altintaş. Pêkanîna biryarê hate taloqkirin.