NÛÇE
Dîroka Weşanê: 26 Îlon 2025 12:24
 Nûkirina Dawî: 26 Îlon 2025 12:28
2 xulek Xwendin

Dadgehê îtîraza CHPê nepejirand: Gursel Tekin dê li ser wezîfeyê bimîne

Di danişînê de parêzerên herdu aliyan gotinên xwe gotin û li dora salona dadgehê tedbîrên ewlehiyê yên berfireh hatin girtin û li ber salona dadgehê barîkatek hat danîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dadgehê îtîraza CHPê nepejirand: Gursel Tekin dê li ser wezîfeyê bimîne

Îro li 45emîn Dadgeha Esliye û Hiqûqê a Stenbolê doza ku Gursel Tekîn dê li Serokatiya Bajarê Stenbolê a CHPê weke qeyûm li ser wezîfeyê bimîne an nemîne pêk hat. Dadgehê biryara xwe aşkere kir. Dadgehê îtîraza CHPê qebûl nekir û biryar da ku Tekin divê weke qeyûm wezîfeya xwe bidomîne.

Di 2ê Îlonê de Ozgur Çelîk û rêvebiriya wî weke tedbîr ji wezîfeyê hatibû girtin û li şûna wî Gursel Tekîn û lijneyeke 5 kesî weke qeyûm hatibû wezîfedarkirin. Serokê Bajarê Stenbolê yê CHPê Çelîk û rêvebiriya wî di 38emîn Kongreya Bajarê Stenbolê a Asayî de hatibûn hilbijartin.

CHPê ji bo biryara qeyûm îtiraz kiribû û îro danişîna têkildarî îtirazê pêk hat.

Di danişînê de parêzerên herdu aliyan gotinên xwe gotin û li dora salona dadgehê tedbîrên ewlehiyê yên berfireh hatin girtin û li ber salona dadgehê barîkatek hat danîn.

Dadgehê îtîraza ji bo ji wezîfegirtina Çelîk qebûl nekir û biryar da ku rêveberiya heyî ya tayînkirî li ser wezîfeyê bimîne.

Cîgira Serokê Giştî yê CHPê Gul Çîftçiyê têkildarî biryarê destnîşan kir û wiha got:

Ozgur Çelik Serokê Bajarê Stenbolê yê CHPê ye. Dîwarê tu dadgehan nikare li ber  îradeya rêxistina me bilind bibe. Em ê bi mîlyonan kesên ku demokrasî, hemwelatîbûna wekhev û mafê hilbijartinên azad diparêzin re, heta dawiyê li dijî vê meyla tarî têbikoşin.

TÊBÎNÎ: CHPê di 24ê Îlonê de kongreya xwe ya awarte ya bajar li dar xist û yekane namzed Ozgur Çelik bû ku bi dengên 386 delegeyan ji nû ve wekî serokê bajar hate hilbijartin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Qeyûm CHP Gursel Tekin Ozgur Çelik
