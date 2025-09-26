Dadgehê îtîraza CHPê nepejirand: Gursel Tekin dê li ser wezîfeyê bimîne

Îro li 45emîn Dadgeha Esliye û Hiqûqê a Stenbolê doza ku Gursel Tekîn dê li Serokatiya Bajarê Stenbolê a CHPê weke qeyûm li ser wezîfeyê bimîne an nemîne pêk hat. Dadgehê biryara xwe aşkere kir. Dadgehê îtîraza CHPê qebûl nekir û biryar da ku Tekin divê weke qeyûm wezîfeya xwe bidomîne.
Di 2ê Îlonê de Ozgur Çelîk û rêvebiriya wî weke tedbîr ji wezîfeyê hatibû girtin û li şûna wî Gursel Tekîn û lijneyeke 5 kesî weke qeyûm hatibû wezîfedarkirin. Serokê Bajarê Stenbolê yê CHPê Çelîk û rêvebiriya wî di 38emîn Kongreya Bajarê Stenbolê a Asayî de hatibûn hilbijartin.
CHPê ji bo biryara qeyûm îtiraz kiribû û îro danişîna têkildarî îtirazê pêk hat.
Ozgur Çelik: Em ê di hilbijartina bê de bibin desthilat
Di danişînê de parêzerên herdu aliyan gotinên xwe gotin û li dora salona dadgehê tedbîrên ewlehiyê yên berfireh hatin girtin û li ber salona dadgehê barîkatek hat danîn.
Dadgehê îtîraza ji bo ji wezîfegirtina Çelîk qebûl nekir û biryar da ku rêveberiya heyî ya tayînkirî li ser wezîfeyê bimîne.
Kongreya CHPê ya Stenbolê betal bû; rêveberiya bajêr ji wezîfeyê hate girtin
Cîgira Serokê Giştî yê CHPê Gul Çîftçiyê têkildarî biryarê destnîşan kir û wiha got:
Ozgur Çelik Serokê Bajarê Stenbolê yê CHPê ye. Dîwarê tu dadgehan nikare li ber îradeya rêxistina me bilind bibe. Em ê bi mîlyonan kesên ku demokrasî, hemwelatîbûna wekhev û mafê hilbijartinên azad diparêzin re, heta dawiyê li dijî vê meyla tarî têbikoşin.
TÊBÎNÎ: CHPê di 24ê Îlonê de kongreya xwe ya awarte ya bajar li dar xist û yekane namzed Ozgur Çelik bû ku bi dengên 386 delegeyan ji nû ve wekî serokê bajar hate hilbijartin.
Serokê CHPê ya Stenbolê Ozgur Çelik: "Tu astengî nikare meşa partiya me rawestîne"
(EMK/AY)