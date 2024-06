Dadgehê ceza li polîsên ku di Newroza Amedê de li zarokek dabûn birî

Li navçeya Licê ya Amedê piştî pîrozbahiya Newrozê di 21ê Adara 2023an de polîsan zarokê 14 salî Y.D. revandibû û îşkence lê kiribûn. Li amirê polîsan Aykut Oral û polîsên bi navê Îsamîl Akkuş, Emre Ozcan, Gokhan Bay û Hayrettîn Çakmak ji doza der barê wan de hatiye vekirin dihatin darizandin, ceza hat birîn. Her pênc polîs jî ne girtî ne û ji “gefxwarina azadiyê” doz li wan hatiye vekirin . Danişîna dozê li Dadgeha Cezayê Asliyeyê ya Licê hat lidarxistin.

Malbata Y.D., Serokê Baroya Amedê Nahît Eren, parêzerê malbatê Mehdî Ozdemîr beşdarî danişînê bûn. Polîsên bersûc beşdarî danişînê nebûn.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di danişîna derbasbûyî de dozger nêrîna xwe pêşkêş kiribû û xwestibû ji sûcên “kes ji azadiya wî bêpar hiştine” û “zirar dane mal” bersûc bi 14 sal û 6 mehan bên cezakirin.

Parêzer li dijî nêrîna dozger axivî û daxwaziya dema zêde kir. Dadgehê xwest kontrola edlî ya der barê polîsan de berdewam bike û daxwaza dema zêde ya parêzer qebûl kir û danişînê taloqî 5’ê hezîranê kir.

Şandeya dadgehê jî ji sûcê “kes ji azadiya wî bêpar hiştine” li her bersûcekî 8 sal cezayê hepsê birî. Şandeyê her wiha ji sûcê “zirar dane mal” jî li her bersûcekî 4 hezar û 500 lîre cezayê pereyan birî.

Baroya Amedê jî li ser hesabê xwe yê Xê (twitter) der barê dozê de agahî parve kir û wiha got: “Ji roja ewil ve me digot, polîsan sûcê eşkere kiriye û divê ji sûcê îşkenceyê bên cezakirin. Em ê wek Baroya Amedê bibin şopdarê dozê.”

(EMK/AY)