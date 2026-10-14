TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 14.10.2026 09:03 14 Cotmeh 2026 09:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.10.2026 09:07 14 Cotmeh 2026 09:07
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Dadgehê biryara DMMEyê ya li ser Osman Kavala careke din nas nekir

13emîn Dadgeha Cezayê Giran a Stenbolê, piştî biryara Daireya Mezin a DMMEyê daxwaza Osman Kavala ya ji nû ve darizandinê û tehliyeyê qebûl nekir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Dadgehê biryara DMMEyê ya li ser Osman Kavala careke din nas nekir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

13emîn Dadgeha Cezayê Giran a Stenbolê, piştî biryara Daireya Mezin a Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) ya di 25ê Tebaxa 2026an de, serlêdana parêzerên Osman Kavala ya ji bo tehliye û ji nû ve darizandinê red kir.

Li gorî nûçeya Alican Uludag ku li DW Tirkî weşiya ye, Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê di nêrîna ku li ser daxwaza dadgehê şandî de diyar kir ku Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) hîn biryara xwe ya li ser Kavala nedaye û rêyên hiqûqa navxweyî bi dawî nebûne; ji ber vê yekê daxwaz kir ku serlêdan bê redkirin.

Dadgehê jî daxwazên parêzerên Kavala yên wekî rawestandina înfazê, tehliyeya miwekîlê wan û pêkanîna darizandina ji nû ve red kir. Ligel vê yekê, biryar da ku înfaza biryara di 25ê Nîsana 2022an de hatiye dayîn berdewam bike.

Dadgeh Stenbolê: DMME ne dadgeheke temyîzê ye

Dadgehê di biryara xwe de îda kir ku berî serlêdana li DMMEyê divê rêyên hiqûqa navxweyî bên pêkanîn. Li gorî prensîbên giştî yên di hiqûqa navneteweyî de hatine qebûlkirin diyar kir ku divê serlêder pêşî serî li meqamên darazê yên neteweyî bidin û rêyên hiqûqî yên heyî bi kar bînin.

Dadgehê di biryarê de diyar kir ku ji bo serlêdana DMMEyê divê mercê serlêdana hiqûqa navxweyî li ber meqamê erkedar û rayedar bê kirin û wiha got: “Di biryara ku bûye mijara dosyaya Dadgeha me de tê dîtin ku berî pêkanîna mercê qedandina rêyên hiqûqa navxweyî biryar hatiye dayîn.”

Li dijî biryarê, piştî teblîxkirina biryara bi hincet di nav du hefteyan de îtiraz dikare li 14emîn Dadgeha Cezayê Giran a Stenbolê were kirin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Osman Kavala biryarên DMMEyê Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) kavala
nûçeyên pêwendîdar
Osman Kavala: Pêkanîna biryarên DMMEyê berpirsiyariya dewleta hiqûqê ye
27 Tebax 2026
/haber/osman-kavala-pekanina-biryaren-dmmeye-berpirsiyariya-dewleta-hiquqe-ye-322879
Rêxistinên mafparêz ên navneteweyî ji bo Osman Kavala banga li Tirkiyeyê kirin
26 Tebax 2026
/haber/rexistinen-mafparez-en-navneteweyi-ji-bo-osman-kavala-banga-li-tirkiyeye-kirin-322822
DMME, biryara xwe ya ji bo Osman Kavala aşkere dike
25 Tebax 2026
/haber/dmme-biryara-xwe-ya-ji-bo-osman-kavala-askere-dike-322781
DMME biryara xwe ya nû ya ji bo Osman Kavala dê sibê aşkere bike
24 Tebax 2026
/haber/dmme-biryara-xwe-ya-nu-ya-ji-bo-osman-kavala-de-sibe-askere-bike-322751
Xelata Gilel Storch a 2026an dan Osman Kavala
30 Gulan 2026
/haber/xelata-gilel-storch-a-2026an-dan-osman-kavala-320037
Osman Kavala: Rêzgirtina ji bo rûmeta mirovahiyê wê bi ser bikeve
3 Mijdar 2025
/haber/osman-kavala-rezgirtina-ji-bo-rumeta-mirovahiye-we-bi-ser-bikeve-313145
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Osman Kavala: Pêkanîna biryarên DMMEyê berpirsiyariya dewleta hiqûqê ye
27 Tebax 2026
/haber/osman-kavala-pekanina-biryaren-dmmeye-berpirsiyariya-dewleta-hiquqe-ye-322879
Rêxistinên mafparêz ên navneteweyî ji bo Osman Kavala banga li Tirkiyeyê kirin
26 Tebax 2026
/haber/rexistinen-mafparez-en-navneteweyi-ji-bo-osman-kavala-banga-li-tirkiyeye-kirin-322822
DMME, biryara xwe ya ji bo Osman Kavala aşkere dike
25 Tebax 2026
/haber/dmme-biryara-xwe-ya-ji-bo-osman-kavala-askere-dike-322781
DMME biryara xwe ya nû ya ji bo Osman Kavala dê sibê aşkere bike
24 Tebax 2026
/haber/dmme-biryara-xwe-ya-nu-ya-ji-bo-osman-kavala-de-sibe-askere-bike-322751
Xelata Gilel Storch a 2026an dan Osman Kavala
30 Gulan 2026
/haber/xelata-gilel-storch-a-2026an-dan-osman-kavala-320037
Osman Kavala: Rêzgirtina ji bo rûmeta mirovahiyê wê bi ser bikeve
3 Mijdar 2025
/haber/osman-kavala-rezgirtina-ji-bo-rumeta-mirovahiye-we-bi-ser-bikeve-313145
Biçe serûpelê