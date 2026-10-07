TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 07.10.2026 13:14 7 Cotmeh 2026 13:14
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.10.2026 13:21 7 Cotmeh 2026 13:21
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da

7emîn Dadweriya Cezê û Aştiyê ya Bakirkoyê, di 30ê Îlonê de biryara astengkirina hesabê Xê yê bianetê daye ku 402 hezar şopînerên wê hene. Biryar 7 roj in ku ji bianetê re nehatiye teblîxkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

7emîn Dadweriya Cezê û Aştiyê ya Bakirkoyê, ji bo hesabê Xê yê bianetê ku 402 hezar şopînerên wê hene biryara astengkirin û jêbirina naverokan ji weşanê da.

Bi bianetê re ji bo hesabên gelek rojnamegeran jî biryara astengkirinê hat dayîn.

Di nav kesên ku hesabên wan hatine astengkirin de İrfan Degirmenci, Şirin Payzın, Burak Acerakis, Erdal Saglam, Dinçer Gokçe, Sarya Toprak, Esra Tokat û Furkan Karabay jî hene.

“Parastina ewlehiya neteweyî û nîzama giştî” weke hêceta biryarê hat nîşandan. Piştî biryarê hinek hesab ji aliyê Xê ve li Tirkiyeyê hatin astengkirin.

Lêbelê biryar di 30ê Îlona 2026an hatiye dayîn. Di nav 7 rojên ku derbas bûne de ji bianetê re ti agahdarkirin nehatiye kirin. Ji ber vê yekê hê jî nayê zanîn ku ji ber kîjan nûçe û parvekirinan sansûr li bianetê hatiye sepandin.

Biryar ji aliyê EngelliWebê ve hat belavkirin. Projeya EngelliWebê biryarên sansûrê yên Komeleya Azadiya Derbirînê dişopîne û belge dike.

Hesabê bianetê yê Xê hat astengkirin
Hesabê bianetê yê Xê hat astengkirin
24 Adar 2025

Hesabê bianetê berê jî hatibû astengkirin

Heman hesabên Xê yên İrfan Degirmenci û Şirin Payzinê di 16ê Îlona 2026an de jî hatibûn astengkirin.

Derbarê heman hesabê bianetê de jî di dema protestoyên Saraçhaneyê yên piştî desteserkirina Ekrem İmamoğlu dest pê kiribûn de (Adara 2025an) biryara astengkirinê hatibû dayîn.

Ji bo hesabê Xê ê bianetê bitikîne

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Bianet astengkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê