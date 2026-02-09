TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 09.02.2026 11:00 9 Sibat 2026 11:00
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.02.2026 11:05 9 Sibat 2026 11:05
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Dadgeha Îranê 7 sal û nîv ceza li çalakvan Nêrgiz Mihemediyê birî

Dadgeha Îranê 7 sal û nîv cezayê girtîgehê û du sal jî qedexeya derketina derve li çalakvana mafê mirovan û xelatgira Nobelê Nêrgiz Mihemedî birî.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Dadgeha Îranê 7 sal û nîv ceza li çalakvan Nêrgiz Mihemediyê birî

Parêzera çalakvana mafê mirovan Nêrgiz Mihemedî ragihand ku Liqa Yek ya Dadgeha Şoreşê ya Meşhedê bi sûcê ‘civîn û hevgirtinê’ 6 sal û bi sûcê ‘çalakî û propaganda dijî rejîmê’ sal û nîv cezayê girtîgehê birî. Her wiha dadgehê 2 sal jî qedexeya derneketina derve da.

HRW û YE: Divê Nêrgiz Mihemedî û aktivîstên din demildest serbest bibin
15 Kanûn 2025

Hevjînê Nêrgiz Mihemedî Teqî Rehman biryara rejîma Îranê ‘bêrehm’ pênase kir û got: “Ev ceza tenê sedem ew e ku tev li merasîma veşartin û dayîna daxuyaniyekê bûye, ye.”

Hêjayî gotinê ye di 12ê kanûna 2025an de li bajarê Meşhedê di dema merasîma bîranîna parêzer Xesrew Elî Kurdî de Xwediya Xelata Aştiyê ya Nobelê Nêrgiz Mihemedî, çalakvan Sepîdeh Qoliyan, Buran Nazimî û 5 çalakvanên din hatibûn binçavkirin.

Xelata Aştiyê ya Nobelî dane Nêrgis Mûhammediya Îranî
6 Cotmeh 2023

Nêrigiz Mihemedî yek ji çalakvana mafê mirovan ya herî naskîrî ya li Îranê ye ku gelek caran ji ber çalakiyên xwe hatiye girtin. Sala borî ji ber têkoşîna xwe ya ji bo mafê jinan hêjayî xelata Nobelê ya Aştiyê hatibû dîtin.

Komîteya Nobelî: Em ji ber rewşa Nergîs Mûhammediyê biendîşe ne
7 Mijdar 2023

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
nergis muhammedi Rejîma Îranê
