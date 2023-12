Dadgeha Destûrê cara duyemîn biryar da ku mafê Can Atalay hatiye binpêkirin

Lijneya Giştî ya Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) derbarê Parlamenterê Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TÎP) ê Hatayê Can Atalay ku di Doza Parka Geziyê de 18 sal cezayê girtîgehê lê hatibû birîn, cara duyemîn "biryara binpêkirinê" da.

Dadgeha Destûra Bingehîn di biryara xwe de wiha got: “Mafê bijartin û xebata siyasî ya ku di xala 67an a Destûra Bingehîn de hatiye misogerkirin û mafê azadî û ewlehiya şexsî ya ku di xala 19an de hatiye mîsogerkirin hatiye binpêkirin.” Her weha biryar li dijî 3 dengên dijber bi piraniya dengan hat dayîn.

Dadgeha Destûra Bingehîn biryar ji 13emîn Dadgeha Cezayê Giran a Stenbolê re şand. Her wiha biryar da ku 100 hezar TL tazminat ji bo Can Atalay were dayîn. Dadgeha Destûra Bingehîn di biryara xwe ya binpêkirinê ya berê de biryar dabû ku 50 hezar TL tazminat were dayîn.

Dadgeha Destûra Bingehîn bi 9 dengan li hemberî 5 dengan yekemîn biryara binpêkirinê dabû. Di biryara binpêkirinê ya duyemîn de ev reqem bû 11 û 3.

Di biryara berê ya Lijneya Giştî ya Dadgeha Destûra Bingehîn de, Serokê Dadgeha Destûra Bingehîn Zuhtu Arslan, Alîkarên Serok Hasan Tahsîn Gokcan û Kadîr Ozkaya, endam Engîn Yildirim, Muhammed Emîn Kuz, Rıdvan Guleç, Kenan Yaşar, Selahaddîn Menteş û Yusuf Şevki Hakyemez biryara binpêkirinê dabûn.

Endamên dadgehê Îrfan Fîdan, Muhterem Înce, Muammer Topal, Yıldız Seferinoglu û Basri Bagci diyar kiribûn ku “binpêkirin” tune ye û li dijî biryarê deng dabûn. Endam Recaî Akyel jî beşdarî danişînê nebûbû.(RT/AY)