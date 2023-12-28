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Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 10:41
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 10:59
2 dk Okuma

D&R'dan Karga Kafası Ajandası’na sansür

Ajandanın içinde yer alan bir çizimin “müşteri şikayeti” nedeniyle D&R mağazalarında satışının yapılmayacağını D&R Yönetimi, Ayrıntı Yayınları'na mail yoluyla bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
D&R'dan Karga Kafası Ajandası’na sansür

Turkuaz Medya Grubuna bağlı kültür/sanat ve kitap satış platformu D&R, Ayrıntı Yayınları'nın yayımladığı 2024 Karga Kafası Ajandası’nın satışını durdurdu.

D&R "Hassas Vatandaş"ı Düşünüp Bir+Bir
D&R "Hassas Vatandaş"ı Düşünüp Bir+Bir'in Satışını Yasakladı
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Ajandanın içinde yer alan bir çizimin “müşteri şikayeti” nedeniyle D&R mağazalarında satışının yapılmayacağını D&R Yönetimi, yayınevine mail yoluyla bildirdi. 

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Şikayete konu karikatürü de paylaşan Ayrıntı Yayınları ve çizer Kemal Gökhan Gürses sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"D&R Yönetimi, Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanan 2024 Karga Kafası Ağandası'mn içerisinde yer alan bir çizimin 'müşteri şikayeti' nedeniyle D&R mağazalarında satışının yapılmayacağını tarafımıza mail yoluyla iletmiştir. 

"Mesajı ve çizilme nedeni net ve basittir: "Eğitim sistemi tarikat yapılarına teslim edilmiş, toprakları dış yatırımcılara pafta pafta satılan, adaletin, hukukun, insan haklarının hiçe sayıldığı, yaşam tercihleri yüzünden insanların dışlandığı, cezalandırıldığı, hak mücadelesinin şiddetle bastırıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Yazıyla, fikirle ve çizgiyle üzerime düşeni her koşulda sürdürmeyi, 1978 yılında Gırgır dergisinde başlayan çizerlik yaşamım boyunca bir sanatçı olarak zorunlu gördüm, görüyorum. 'Zafer Bayramı' kendi kaderini tayin etmek için mücadele eden bir halkın kazanımıdır. Bu kazanımı korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Görevini yerine getirememiş bir toplumun `bu bayramı kutlama hakkını' tartışan karikatürümü şikayet eden müşterilerini memnun etmek için D&R mağazaları ağandanın satışını durdurmuştur.

"İşi kitap satmak olan bir şirket sansür etme ve bir tür cezalandırma hakkını kendinde bulmaktadır. 
Bütün engellemelere rağmen özgür, demokratik bir ülke ve dünya için yazmaya, çizme ye ve yayımlamaya devam ediyoruz, edeceğiz."(AÖ)

sansür ayrıntı yayınları d&r
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