HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 18:08 25 Şubat 2026 18:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 18:39 25 Şubat 2026 18:39
Okuma Okuma:  2 dakika

D.K. için cezaevi önünde protesto: İşkence ve kötü muamele iddiaları araştırılsın

“D.K. yalnız değildir, insanlık onuru işkenceyi yenecek” pankartıyla yapılan açıklamada, D.K.'nin cezaevi ve hastane süreçlerinde yaşadığı hak ihlallerinin soruşturulması talep edildi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Gençlik Meclisi, Gençliğin Devrimci Güçleri (Dev-Güç) ve Yeni Demokrat Gençlik üyeleri, Suriye’deki geçiş hükümetine bağlı silahlı grupların Rojava’ya yönelik saldırılarına karşı Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen protestoda “bayrak indirdi” iddiasıyla ağır fiziksel şiddete maruz kalan ardından tedavisi tamamlanmadan tutuklanan D.K.'nin bulunduğu Sincan Cezaevleri Kampüsü önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, "D.K. yalnız değildir insanlık onuru işkenceyi yenecek" pankartı açıldı.

Burada açıklama yapan HDK Gençlik Meclisi üyesi Jiyan Bahadır, D.K.'nin tedavi edilmeden tutuklandığına dikkat çekerek işkence yasağına ilişkin önleme, soruşturma ve cezalandırma yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Götürüldüğü cezaevleri idareleri tarafından D.K.’nin sağlık durumunu cezaevinde kalmasına elverişli olmadığı gerekçesiyle kabul işlemini yapmadığını ifade eden Bahadır, “Bizler, D.K.'nin hukuksuz biçimde hedef alınmasını, cezaevi ve hastane süreçlerinde maruz bırakıldığı baskı, şiddet ve insanlık dışı muameleye en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz” dedi.

"Hemşire D.K.’yi tehdit etti"

D.K.'nin cezaevi sevki sırasında bir hemşire tarafından ölümle tehdit edildiğini hatırlatan Bahadır, "Bu uygulamalar, hem insan onuruna hem de tıp etiğine açıkça aykırıdır. İşkence ve kötü muamele yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı değildir; sistematik baskı, aşağılayıcı uygulamalar ve psikolojik yıldırma da bu kapsamdadır. Saçını ördüğü için görevden alelacele uzaklaştırdığınız sağlık çalışanına yaptığınız uygulamada gösterdiğiniz ivediliği, neden sorumluluğu altında olan hastasına bu muameleyi kendinde hak gören hemşirede de göstermediniz?" diye sordu.

"Barış iddiası inandırıcılığını yitiriyor"

Bahadır, Türkiye’de toplumsal barış umudunu büyütmesi gereken çözüm ve demokratikleşme arayışlarının, bu tür uygulamalarla ağır yara aldığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Barış ve çözüm iddiası, işkencelerin gölgesinde cezaevlerinde hak ihlalleri sürerken inandırıcılığını yitirir. Demokratik bir çözüm süreci ancak hukuk güvenliği, insan haklarına saygı ve siyasal ifade özgürlüğünün teminat altına alınmasıyla mümkündür."

D.K.'nin cezaevi ve hastane süreçlerinde yaşadığı tüm hak ihlallerinin bağımsız ve tarafsız heyetlerce soruşturulması gerektiğini belirten Bahadır, taleplerini şöyle sıraladı:

"İşkence ve kötü muamele iddialarının etkin biçimde araştırılmasını ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını, sağlık ve savunma hakkının koşulsuz güvence altına alınmasını, demokratik çözüm ve barış iddialarının somut insan hakları adımlarıyla desteklenmesi talep ediyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
işkence sincan cezaevi mahpus yakınları
