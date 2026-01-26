TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.01.2026 14:20 26 Çile 2026 14:20
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.01.2026 14:23 26 Çile 2026 14:23
Xwendin Xwendin:  1 xulek

D.K.ê li Nisêbînê hatibû îşkencekirin ji girtîgehê birin nexweşxaneyê

Xetereya ku xwîn birije ser mêjiyê D.K. didome. Ji ber vê yekê li beşa girtiyan a nexweşxaneyê tê dermankirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
D.K.ê li Nisêbînê hatibû îşkencekirin ji girtîgehê birin nexweşxaneyê

D.K. li Nisêbînê bi îşkenceyê hatibû desteserkirin û dermankirina wî hê bi dawî nebûbû ew girtin û şandin girtîgehê. D.K. dîsa birin Nexweşxaneya Lêkolîn û Perwerdehiyê a Fakulteya Tibê a Zanîngeha Dîcleyê.

Ciwanê bi navê D.K. di çalakiya 20ê Kanûna Paşîn ya li navçeya Nisêbîna Mêrdînê ya li dijî êrişên ser Rojava de bi îşkenceyê hatibû desteserkirin. Hê dermankirina wî bi dawî nebûbû ew girtin şandin girtîgehê. Lêbelê rêvebiriya Girtîgeha Amedê ji ber ku xetere li ser rewşa tenduristiya D.K. hebû, qebûl nekir ku li wir bê ragirtin û diyar kir ku divê sewqî nexweşxaneyê bê kirin. D.K. li ser vê yekê sewqî Nexweşxaneya Perwerdehiyê û Lêkolînê ya Gazî Yaşargîl a Amedê hate kirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê xetereya ku xwîn birije ser mêjiyê D.K. didome. Ji ber vê yekê li beşa girtiyan a nexweşxaneyê tê dermankirin.

(AB/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
îşkence Rojava
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê