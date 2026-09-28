Cynthia Enloe’nun feminist uluslararası siyaset klasiği Türkçede

Feminist kuram ve uluslararası siyaset alanının önemli isimlerinden Cynthia Enloe’nun “Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler” kitabı, Berna Kurt ve Ece Aydın’ın çevirisiyle Güldünya Yayınları tarafından yayımlandı.

Enloe, kitapta uluslararası siyasetin yalnızca devletler, liderler, savaşlar ve diplomatik ilişkiler üzerinden okunamayacağını gösteriyor. Hosteslerden seks işçilerine, hizmetçilerden tekstil işçilerine, muzlardan kot pantolonlara kadar gündelik yaşamın parçası olan pek çok unsurun küresel siyaset ve ekonomiyle ilişkisini inceliyor.

Kitabın çıkış noktalarından biri, 1999'da Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) toplantısına karşı düzenlenen protestolarda kendilerini muz, brokoli ve deniz kaplumbağası gibi giyen göstericilerin hikâyesi. Enloe, bu görüntüden hareketle küresel ticaretin gündelik hayatla ve kadın emeğiyle kurduğu bağlantılara bakıyor.

Enloe, özellikle kadınların emeğinin ve kimliklerinin uluslararası siyaset ve ekonomi içindeki yerini sorguluyor. Milliyetçilik, militarizm, küresel üretim ve tüketim ilişkileri gibi başlıkları kadınların deneyimleri üzerinden ele alan yazar, uluslararası ilişkiler çalışmalarında çoğu zaman görünmez kalan emek biçimlerine odaklanıyor.

Kitabın temel sorularından biri de “Kadınlar nerede?” sorusu. Enloe bu soruyla, siyasi ve ekonomik süreçlerin kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğini ve kadınların emeğinin bu süreçlerin kurulmasındaki rolünü görünür kılmaya çalışıyor.

1938'de New York'ta doğan Cynthia Enloe, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını California Üniversitesi, Berkeley'de siyaset bilimi alanında tamamladı. Uzun yıllar Worcester, Massachusetts'teki Clark Üniversitesi'nde görev yapan Enloe, akademik çalışmalarının ilk döneminde etnik ve ırksal politikalar üzerine çalıştı. ABD'nin Vietnam'a yönelik savaşı sırasında feminist düşünceyle tanışan Enloe, daha sonra çalışmalarını militarizm ve uluslararası siyasetin toplumsal cinsiyet boyutuna yoğunlaştırdı.

“Türkiyeli kadınların bize öğreteceği çok şey var”

Kitabın Berna Kurt ve Ece Aydın tarafından yapılan Türkçe çevirisine yazdığı önsözde Enloe, Türkiyeli kadınların deneyimlerinin feminist düşünce açısından önemine dikkat çekiyor.

Enloe, Türkiyeli kadınların dünyanın nasıl işlediğine dair anlatacakları çok şey olduğunu belirterek, kadınları marjinalleştiren kültür ve iktidar biçimlerine karşı geliştirilen mücadelelerden öğrenmek istediğini söylüyor.

Enloe, Türkçe baskının okurların kendi sorularını sormalarına ve feminist meraklarını geliştirmelerine katkı sunmasını umduğunu ifade ediyor.

Güldünya Yayınları daha önce de Enloe’nun “Büyük Hamle: Savaş ve Patriyarka - Teşhir ve Meydan Okuma” kitabını yayımlamıştı. Deniz Kıryazı tarafından Türkçeye çevrilen kitap da yayınevinin feminist kuram ve siyaset alanındaki yayınları arasında yer alıyor.

Cynthia Enloe hakkında

1938'de New York'ta doğan Cynthia Enloe, yüksek lisans ve doktora eğitimini California Üniversitesi, Berkeley'de siyaset bilimi alanında tamamladı. Akademik yaşamının büyük bölümünü Clark Üniversitesi'nde sürdüren Enloe, feminist uluslararası ilişkiler ve militarizm üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

Enloe’nun Türkçeye çevrilen kitapları arasında “Büyük Hamle: Savaş ve Patriyarka - Teşhir ve Meydan Okuma”, “Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler”, “Latin Amerika'da Askeri Diktatörlük ve Kadın” ve “Manevralar” bulunuyor.

Kitap künyesi Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler

Yazar: Cynthia Enloe

Yayınevi: Güldünya Yayınları

1. basım: 2026, İstanbul

Çeviri: Berna Kurt, Ece Aydın

Yayına hazırlayan: Ayşe Düzkan

Son okuma: Beyhan Demir

Kapak ve mizanpaj: Minife Yıldızhan

Baskı: Berdan Matbaacılık

Sayfa: 366

Boyut: 21 x 13,5 cm

(EMK)