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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2023 18:42
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2023 18:48
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ÇYDD'den Bakan Tekin'e tepki: Cemaat ve tarikatlar STK değildir

ÇYDD, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in tarikatlar için, "Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz" sözlerine tepki gösterdi. ÇYDD, yazılı açıklamasında, "Tarikat ve cemaatlerin hukuken muvazaalı olarak dernek ve vakıf örtüsü altında eğitimdeki etkinlikleri, ideolojik sapmalara yol açarak toplumsal yozlaşmaya neden olmakta ve iç barışımızı tehdit etmektedir" ifadelerine yer verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/18/cydd-den-bakan-tekin-e-tepki-cemaat-ve-tarikatlar-stk-degildir.jpg
*Fotoğraf: AA/arşiv

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Meclis bütçe görüşmelerinde sarf ettiği “Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz” sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz
Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz
Bugün 11:07

ÇYDD açıklamasında “Milli Eğitim'de cemaatleşme tehdidinin uzun süredir devam ettiği” belirtildi ve şöyle denildi:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bütçe görüşmeleri sırasında TBMM kürsüsünde gerçekleştirdiği açıklamaları, milli eğitimimizde uzun zamandır devam eden tarikatlaşma ve cemaatleşme tehdit ve tehlikesinin açık bir göstergesidir.

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’nın değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek nitelikte olan 2. maddesinde yer alan düzenlemeye göre demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Milli Eğitim Bakanı’nın TBMM’de yaptığı, tarikatlar ve cemaatler ile iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları, devletin laik ve demokratik niteliğine açıkça aykırıdır ve Anayasa’nın ihlal edildiğinin kabul edilmesidir. Sayın Bakan’ın konuşmasında net bir şekilde ifade edilen tarikat ve cemaatlerle iş birliği yapma kararlılığı, laik ve bilimsel eğitim sistemine karşı bir politikayı ve saldırıyı açıkça ortaya koymaktadır.

Hatırlatırız ki 13 Kasım 1925 tarihli ve 677 sayılı devrim kanunu ile tarikatlar, tekke ve zaviyeler kapatılmıştır. Tarikat ve cemaatler, asla bir sivil toplum örgütü olmadıkları gibi hukuk ve yasa dışı yapılardır ve ivedilikle kapatılmalıdır; zira tarikatların kapatılması, bir gecede alınmış bir karar ile çıkarılmış bir kanunun sonucu değil, tarihsel süreçte yaşanmış çokça isyan, ihanet ve acının sonucunda varılmış bir devlet aklının eseridir.

Bu akla ve tarihsel gerçeklere saygı duyulmalıdır. Tarikat ve cemaatlerin hukuken muvazaalı olarak dernek ve vakıf örtüsü altında eğitimdeki etkinlikleri, ideolojik sapmalara yol açarak toplumsal yozlaşmaya neden olmakta ve iç barışımızı tehdit etmektedir. Yakın zaman önce Sayın Bakan’ın bu tehlikeli konuşmayı yaptığı yüce Meclis’imizin de bir tarikat yapılanması olan FETÖ’nün militanlarınca bombalandığı asla unutulmamalıdır.

Bakan ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında dün (17 Aralık) yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde, sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" demişti. 

(RT)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarikat cemaat
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