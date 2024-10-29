Cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor; liderlerden mesaj

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saat 11.00'de Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen kortejde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

Törende Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, deftere "Bölgemizde sınırların bir asır evvelki gibi kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz” yazdı.

Ayrıca liderler ve partilerden de açıklama yapıldı.

Erdoğan: Değerlerimize daha sıkı sarılacağız

Erdoğan, yayımladığı video mesajda "Hem ülke sınırlarımız içinde hem bölgemizde hem dünyada barışın, huzurun, güvenliğin ve adaletin hakim kılınması için milletimizin bu kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerimize daha sıkı sarılacağız. Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar ne de onları destekleyip, şımartan emperyalistler engelleyebilir" dedi.

Kurtulmuş: Dayanışmayı güçlendireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise; yayımladığı mesajda kısaca şunları söyledi: "Cumhuriyetin ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir."

Özel: Yorulmadan çalışacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de X hesabından bir video paylaştı. Özel, videoya "'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız” notunu düştü.

DEM Parti: Demokratik Cumhuriyeti inşa edeceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yayımladığı mesajda, "Doğruları, yanlışları ve eksikleri ile 100 yılı geride bırakan Cumhuriyet, bugün de toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun Demokratik Cumhuriyet hedefine ulaşmayı bekliyor. Demokratik Cumhuriyeti inşa etmek ve geliştirmek bizlerin hedefidir. Demokratik Anayasa, özgür ve eşit yurttaş, demokratik toplum ve hukukun üstünlüğü temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme hedefimizi Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.