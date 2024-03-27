Cumhuriyet tarihini nesnelerle okumak: 100 Sene 100 Nesne

Bediz Yılmaz ve Esin Gülsen’in derlediği “100 Sene 100 Nesne” kitabı Alfa Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

Kitap ismini ve içeriğini 2021 yılında başlayan ve Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihini, Cumhuriyet öncesindeki dönüm noktalarını da ele alarak, 100 nesne ile alternatif bir şekilde anlatmayı hedefleyen dijital ansiklopedi projesinden alıyor.

Barış Akademisyenleri’nin büyük kısmını oluşturduğu yürütücü ekibi ve yazar kadrosuyla hayata geçen projenin arkasında iki yıla yayılan bir emek süreci var. Kitap, nesneler üzerinden gündelik hayata, tarihsel kişi ve olaylara, anlatılmayan öznel hikâyelere, edebiyata ve sinemaya ilişkin pek çok makaleyi kapsıyor.

100 yılda adından sıklıkla söz ettiren nesneleri anlatan yazarların isimleri.

Türkiye'nin 100 yıllık yakın tarihine ve bu tarihi oluşturan nesnelerin Cumhuriyet öncesi kırılma noktalarına yakından bakmak isteyen okurlara nitelikli kaynaklar sunan kitap, arşiv materyallerinden kitaplara, nadir rastlanan fotoğraflardan açık kaynak metinlere dek pek çok unsuru bir araya getiriyor.

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