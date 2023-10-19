“Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın Hareketi Tarihini Yeniden Düşünmek” konferansına çağrı

Özyeğin Üniversitesi, 21 Ekim Cumartesi günü üniversitenin bulunduğu Çekmeköy’de “Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın Hareketi Tarihini Yeniden Düşünmek” başlıklı bir konferans düzenliyor.

Konferansa dair şu bilgiler yer alıyor:

*Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 21 Ekim 2023 tarihinde Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi olarak "Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Hareketi Tarihini Yeniden Düşünmek" başlığıyla düzenlediğimiz bu konferansta, kadın hareketi tarihini farklı disiplinlerden konuşmacılarla birlikte birçok açıdan

incelemeyi amaçlıyoruz.



*Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden bugüne kadınların hak mücadelesi ve toplumsal hareketliliği bazı dönemlerde daha çok öne çıkmıştır. Kadın hareketi tarihi üzerine yapılan çalışmalar da genellikle bu dönemlere odaklanır. Halbuki kadınların hak mücadelesi, örgütlenmeleri ve politik gündemleri her dönem farklılık ve süreklilik arz eder. Biz de bu farklılık ve süreklilikleri bir arada vurgulayabileceğimiz, kadın hareketi tarihinin az bilinen dönemlerini ve yönlerini hep birlikte yeniden ele alabileceğimiz bir konferans düzenlemek istedik.”



*Böylece kadın hareketi tarihinin “dalga” anlatısının, bir “dip dalga” olarak sürekli akan feminizmin düşünsel zemininin katkılarıyla zenginleşeceğini, entelektüel birikim ile örgütlülük arasındaki ilişkileri görmenin kadın hareketi tarih yazımına farklı pencereler açacağını düşünüyoruz.”

*Konferansı üç oturum olarak planladık. İlk oturumda konuşmacılarımız, kadın hareketi tarihinin az bilinen fakat kadın derneklerinin sayısının arttığı bir döneme, Soğuk Savaş’ın ilk on beş yılına odaklanacak. Bu oturumda, Suat Derviş, Neriman Hikmet ve Mediha Esenel (Berkes) gibi dönemin entelektüel kadınlarının birikimi

ele alınacak.

*İkinci oturum, askeri darbelerin etkisi altında şekillenen ve sol hareketin güçlü olduğu bir döneme, 1960-1980 arasına odaklanacak. Bu oturumda, sol hareket içerisinde örgütlü kadınlar ve İlerici Kadınlar Derneği’nin tarihi üzerinde durulacak. Sabiha Sertel, Sevgi Soysal ve Leyla Erbil’in yazıları ve kadın mücadelesine katkıları da değerlendirilecek. Üçüncü oturumumuz ise 1980 sonrası neoliberal ekonomi politikalarının etkisi altında kadın hareketinin düşünsel zemini, örgütlenme stratejileri, gündemleri ve söylemleri üzerine konuşmalardan oluşacak.

Not: Çekmeköy Metrosu önünden saat 9:30'da servis kalkacaktır.

(EMK)