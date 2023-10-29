Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Tüm illerde geçit törenleri yapıldı. Ankara’da liderler ve devlet erkânı Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının olduğu Anıtkabir’e çıktı.

Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, askeri erkân ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Erdoğan, törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şu satırları yazdı:

"Aziz Atatürk; milletçe 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin 2'nci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun."

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İlk Meclis’te Atatürk seslendirildi

Milletvekilleri, siyasi parti temsilcilerini ve bürokratlarsa 1. TBMM Meclisi’ndeki törene katıldı. Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923’te TBMM’deki Genel Kurul konuşması seslendirildi.

Burada konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 29 Ekim’i kutladı.

İstanbul’da törenin adresi Boğaz

Cumhuriyet'in 100. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Boğaz’ 100 askeri gemiyle bir geçiş töreni düzenledi.

Donanmaya Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16’larla eşlik etti. Bu sırada 1. Ordu Komutanlığı 101 pare top atışı yaptı.

İstanbul halkı da töreni izlemek için Boğaz’a gitti.

İBB Meclisi “100. Yıl” gündemiyle toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, “100. Yıl” gündemi ile olağanüstü toplandı.

Törende İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul, CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz ile meclis üyeleri ve İBB bürokratları yer aldı.

Türkiye’deki yerel yönetimler ile İBB Meclisi’nin tarihini anlatan “Cumhuriyetin 100. Yılı” özel filmi gösterildi.

Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünya tarihinin bir kırılma anında olabiliriz. Evrensel değerlerin, insan onurunun, özgürlüğünün, eşitliğinin büyük zarar gördüğü bir andayız. Ülkelerin bağımsızlığı fikri üzerine kurulan uluslararası sistemin sarsıldığı bir andayız. Tam da bu çalkalanma içinde, Cumhuriyetimizin değerini idrak etmemiz, onu referans almamız gerek bizim için, gerek bölgemiz ve kardeş halklar için, gerek tüm dünya için çok önemli" dedi.

(HA)