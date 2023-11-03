Müzelerin erişilebilir olması amacıyla başlatılan "İşaret Dili Müze Sanat Sözlüğü Projesi" kapsamında 230 yeni kelimenin işaret dilinde tanımlaması yapıldı.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bulunan Cumhuriyet döneminden 50 sanat eseri işitme engellilerin erişimine açıldı.

ERİŞİLEBİLİR MÜZİK "Sanat olanaklarını çeşitlendirmek çocukların insan haklarını korur"

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, Türkiye'deki müzelerin işitme engelliler için erişilebilir olmasını amaçlayan Bongo Art Project ve Hadi İşaret'in Haziran 2022'de başlattığı çalışma kapsamında, eserlerin anlatım metinleri, işaret dili editörleri ve sanat tarihi uzmanlarınca sadeleştirildi.

"İşaret Dili Müze Sanat Sözlüğü Projesi", 4 işitme engelli işaret dili editörü, 2 işitme engelli sanatçı, 2 işaret dili tercümanı ve 2 sanat tarihi uzmanının yürüttüğü akademik çalışmayla 6 ayda tamamlandı.

İşitme engelliler, eserlerin bulunduğu alana konulan QR kodlar aracılığıyla yapıtların çevirilerine ilişkin videoları izleyerek hikâyeleri hakkında bilgi alabiliyor.

Bongo Art Project Kurucusu Çiğdem Aslantaş, pilot uygulama olarak başlattıkları projeyi müzedeki tüm eserlerle diğer müzelerde de uygulamak istediklerini belirtti.

Aslantaş şunları söyledi:

"Sanatın diğer alanlarını da anlatabilmek adına diğer terimlerin oluşturulabilmesi için yeniden bir projeye başlayacağız. Ancak sadece sanat müzelerinin değil, aynı zamanda arkeolojik, tarih ve teknoloji gibi müzelerin de aynı zamanda erişilebilir olması için bu alanlardaki tematik sözlüklere de süreç içerisinde devam edeceğiz."

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Murat Yıldırım da "Bu proje eklemlenebilir, hataları düzeltilebilir, yaygınlaştırılabilir, kapsamı genişletilebilir, farklı müze koleksiyonlarına ait eserlerin anlatımları da gerçekleştirilebilir. Bu geliştirilebilir, farklı anlatım yöntem ve teknikleriyle yeniden hayata geçirilebilir." dedi. (AÖ)