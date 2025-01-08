Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle birlikte Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı bugün kuruldu. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
AA’nın haberine göre, kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçeli olarak kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığı’nın merkezi Ankara’da olacak.
Başkanlık; Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.
Yurt içinde başkan tarafından, yurt dışında ise başkanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek.
135 kişilik kadrodan oluşacak başkanlığın hizmet birimleri ise şöyle olacak:
- Siber Savunma Genel Müdürlüğü
- Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü
- Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü
- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
- Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne göre Siber Güvenlik Başkanlığının görev tanımında öne çıkan başlıklar ise şöyle:
- Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştirmek.
- Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip etmek.
- Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşlar konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.
- Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması suretiyle ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak.
- Kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin kullanımının kamuda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
(EC)