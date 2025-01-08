Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle birlikte Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı bugün kuruldu. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

AA’nın haberine göre, kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçeli olarak kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığı’nın merkezi Ankara’da olacak.

Başkanlık; Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

Yurt içinde başkan tarafından, yurt dışında ise başkanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek.

135 kişilik kadrodan oluşacak başkanlığın hizmet birimleri ise şöyle olacak: Siber Savunma Genel Müdürlüğü

Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü

Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği