ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 15:41
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 18:17
2 dk Okuma

YENİ RAPOR

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde LGBTİ+’ları en çok hedef gösteren Erdoğan oldu”

ÜniKuir Derneği, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılını LGBTİ+ hakları bağlamında izleyerek elde ettiği sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/30/cumhurbaskanligi-secimlerinde-lgbti-lari-en-cok-hedef-gosteren-erdogan-oldu.jpg

ÜniKuir Derneği’nin, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki adayların ve siyasi aktörlerin LGBTİ+’ları ve haklarını nasıl ele aldıklarını izlediği, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerini LGBTİ+ Hakları Bağlamında İzleme  ve  Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 6. Yasama Yılının LGBTİ+ Hakları Bağlamında İzlenmesi Raporu” 27 Ekim'de yapılan lasmanla kamuyla paylaşıldı. 

Detaylar

Pembe Hayat'ın aktarımına göre, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları arasında LGBTİ+ haklarına yaklaşımlar farklılık gösterdi. 

*Recep Tayyip Erdoğan'ın 139 farklı etkinlikte(miting, açılış töreni, halk buluşması, basın toplantısı ve televizyon programında) LGBTİ+’lara yönelik 57 nefret içerikli, ayrımcı veya düşmanlaştırıcı söylem üretti.

*Kemal Kılıçdaroğlu, 91 etkinlikte LGBTİ+’lara yönelik hak temelli veya ayrımcı hiçbir söylem üretmezken; Muharrem İnce 31 etkinlikte yalnızca bir hak temelli söylem üretti. Sinan Oğan ise 77 etkinlikte hak temelli hiçbir söylem üretmezken bir ayrımcı söylemde bulundu. 

Siyasi aktörlerin seçim döneminde LGBTİ+ haklarına yönelik ürettikleri hak temelli veya ayrımcı söylemleri inceleyen rapor, diğer önemli siyasi aktörlerin durumunu şöyle özetlendi: 

  • Fatih Erbakan, 65 etkinlikte 57 ayrımcı söylemde bulundu.
  • Doğu Perinçek, 33 etkinlikte 7 ayrımcı söylemde bulundu.
  • Ekrem İmamoğlu, 125 etkinlikte 1 ayrımcı söylemde bulundu.
  • Mansur Yavaş, 81 etkinlikte 2 ayrımcı söylemde bulunurken 1 hak temelli söylemde bulundu.
  • Pervin Buldan ve Mithat Sancar, LGBTİ+ haklarına dair hiçbir söylemde bulunmadı.
  • Erkan Baş, 29 etkinlikte 4 kez hak temelli söylemde bulunarak, LGBTİ+’lara yönelik en fazla hak temelli söylemde bulunan siyasi aktör oldu.

“LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerinin yarısı bile Mecliste gündem olmadı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 6. Yasama Yılının LGBTİ+ Hakları Bağlamında İzlenmesi Raporunda ise, Mecliste grupları bulunan 5 siyasi partinin grup başkanvekillerinin LGBTİ+ haklarından bahsetmediği yer alırken; 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri sırasında LGBTİ+ haklarını savunma sözü veren 7 milletvekilinin hiçbir faaliyette bulunmadığı kaydedildi

Rapor, Anayasa Komisyonu'nda LGBTİ+ haklarına yönelik anayasa değişikliği teklifi görüşülürken LGBTİ+ örgütlerinin komisyona davet edilmediğine de işaret ediyor. Öne çıkan bulgular arasında;  AKP, MHP, BBP, DEVA ve CHP'den 26 milletvekilinin LGBTİ+ haklarına karşı tutum sergilediği 42 faaliyetin raporlandığı; HDP, TİP ve CHP'den 25 milletvekilinin ise LGBTİ+ hakları lehine 65 faaliyetin raporlandığı yer aldı. Ayrıca, LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı hak ihlallerinin yarısının bile meclis gündeminde yer almadığı görüldü. 

(EMK)

lgbt bireylere yönelik ayrımcılık lgbt bireylerin hakları LGBTİ+ aktivistler LGBTİ+'lar için demokrasi
ilgili haberler
RTÜK’ün LGBTİ+ karşıtı kamu spotuna yapılan suç duyurusuna işlem yok
13 Ekim 2023
/haber/rtukun-lgbti-karsiti-kamu-spotuna-yapilan-suc-duyurusuna-islem-yok-286267
Diyarbakır'daki LGBTİ+ aktivistleri anlatan oyun İstanbul'da
19 Eylül 2023
/haber/diyarbakir-daki-lgbti-aktivistleri-anlatan-oyun-istanbul-da-284206
Kadın-LGBTİ+ ve Yargı Haberciliği Atölyesi Katılımcıları Sertifikalarını Aldı
18 Kasım 2019
/galeri/kadin-lgbti-ve-yargi-haberciligi-atolyesi-katilimcilari-sertifikalarini-aldi-285202
Büyük Aile Platformu’ndan LGBTİ+ derneklerinin kapatılması için dilekçe
2 Ekim 2023
/haber/buyuk-aile-platformundan-lgbti-derneklerinin-kapatilmasi-icin-dilekce-285671
TAVSİYE KARARI
Avrupa Konseyi: LGBTİ+lara karşı hoşgörüsüzlükle mücadele edin
28 Eylül 2023
/haber/avrupa-konseyi-lgbti-lara-karsi-hosgorusuzlukle-mucadele-edin-285517
Vatan Partisi'nden LGBTİ+'ları hedef gösteren kanun önerisi
5 Ekim 2023
/haber/vatan-partisi-nden-lgbti-lari-hedef-gosteren-kanun-onerisi-285840
İHD LGBTİ+: Bu ıslak imzalı nefret karşısında geri adım atmayacağız
15 Eylül 2023
/haber/ihd-lgbti-bu-islak-imzali-nefret-karsisinda-geri-adim-atmayacagiz-284058
Government's 'family workshops' exclude NGOs, spread anti-LGBTI+ sentiment
22 September 2023
/haber/government-s-family-workshops-exclude-ngos-spread-anti-lgbti-sentiment-284385
TİP, RTÜK’ün LGBTİ+ karşıtı kamu spotuna onay vermesine karşı harekete geçti
13 Eylül 2023
/haber/tip-rtuk-un-lgbti-karsiti-kamu-spotuna-onay-vermesine-karsi-harekete-gecti-283955
İL İL DETAYLAR
Aile Çalıştayı’ndan LGBTİ+ nefreti ve kadın düşmanlığı çıktı
22 Eylül 2023
/haber/aile-calistayi-ndan-lgbti-nefreti-ve-kadin-dusmanligi-cikti-284345
ilgili haberler
RTÜK’ün LGBTİ+ karşıtı kamu spotuna yapılan suç duyurusuna işlem yok
13 Ekim 2023
/haber/rtukun-lgbti-karsiti-kamu-spotuna-yapilan-suc-duyurusuna-islem-yok-286267
Diyarbakır'daki LGBTİ+ aktivistleri anlatan oyun İstanbul'da
19 Eylül 2023
/haber/diyarbakir-daki-lgbti-aktivistleri-anlatan-oyun-istanbul-da-284206
Kadın-LGBTİ+ ve Yargı Haberciliği Atölyesi Katılımcıları Sertifikalarını Aldı
18 Kasım 2019
/galeri/kadin-lgbti-ve-yargi-haberciligi-atolyesi-katilimcilari-sertifikalarini-aldi-285202
Büyük Aile Platformu’ndan LGBTİ+ derneklerinin kapatılması için dilekçe
2 Ekim 2023
/haber/buyuk-aile-platformundan-lgbti-derneklerinin-kapatilmasi-icin-dilekce-285671
TAVSİYE KARARI
Avrupa Konseyi: LGBTİ+lara karşı hoşgörüsüzlükle mücadele edin
28 Eylül 2023
/haber/avrupa-konseyi-lgbti-lara-karsi-hosgorusuzlukle-mucadele-edin-285517
Vatan Partisi'nden LGBTİ+'ları hedef gösteren kanun önerisi
5 Ekim 2023
/haber/vatan-partisi-nden-lgbti-lari-hedef-gosteren-kanun-onerisi-285840
İHD LGBTİ+: Bu ıslak imzalı nefret karşısında geri adım atmayacağız
15 Eylül 2023
/haber/ihd-lgbti-bu-islak-imzali-nefret-karsisinda-geri-adim-atmayacagiz-284058
Government's 'family workshops' exclude NGOs, spread anti-LGBTI+ sentiment
22 September 2023
/haber/government-s-family-workshops-exclude-ngos-spread-anti-lgbti-sentiment-284385
TİP, RTÜK’ün LGBTİ+ karşıtı kamu spotuna onay vermesine karşı harekete geçti
13 Eylül 2023
/haber/tip-rtuk-un-lgbti-karsiti-kamu-spotuna-onay-vermesine-karsi-harekete-gecti-283955
İL İL DETAYLAR
Aile Çalıştayı’ndan LGBTİ+ nefreti ve kadın düşmanlığı çıktı
22 Eylül 2023
/haber/aile-calistayi-ndan-lgbti-nefreti-ve-kadin-dusmanligi-cikti-284345
Sayfa Başına Git