"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde LGBTİ+’ları en çok hedef gösteren Erdoğan oldu”

ÜniKuir Derneği’nin, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki adayların ve siyasi aktörlerin LGBTİ+’ları ve haklarını nasıl ele aldıklarını izlediği, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerini LGBTİ+ Hakları Bağlamında İzleme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 6. Yasama Yılının LGBTİ+ Hakları Bağlamında İzlenmesi Raporu” 27 Ekim'de yapılan lasmanla kamuyla paylaşıldı.

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Pembe Hayat'ın aktarımına göre, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları arasında LGBTİ+ haklarına yaklaşımlar farklılık gösterdi.

*Recep Tayyip Erdoğan'ın 139 farklı etkinlikte(miting, açılış töreni, halk buluşması, basın toplantısı ve televizyon programında) LGBTİ+’lara yönelik 57 nefret içerikli, ayrımcı veya düşmanlaştırıcı söylem üretti.

*Kemal Kılıçdaroğlu, 91 etkinlikte LGBTİ+’lara yönelik hak temelli veya ayrımcı hiçbir söylem üretmezken; Muharrem İnce 31 etkinlikte yalnızca bir hak temelli söylem üretti. Sinan Oğan ise 77 etkinlikte hak temelli hiçbir söylem üretmezken bir ayrımcı söylemde bulundu.

Siyasi aktörlerin seçim döneminde LGBTİ+ haklarına yönelik ürettikleri hak temelli veya ayrımcı söylemleri inceleyen rapor, diğer önemli siyasi aktörlerin durumunu şöyle özetlendi:

Fatih Erbakan, 65 etkinlikte 57 ayrımcı söylemde bulundu.

Doğu Perinçek, 33 etkinlikte 7 ayrımcı söylemde bulundu.

Ekrem İmamoğlu, 125 etkinlikte 1 ayrımcı söylemde bulundu.

Mansur Yavaş, 81 etkinlikte 2 ayrımcı söylemde bulunurken 1 hak temelli söylemde bulundu.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, LGBTİ+ haklarına dair hiçbir söylemde bulunmadı.

Erkan Baş, 29 etkinlikte 4 kez hak temelli söylemde bulunarak, LGBTİ+’lara yönelik en fazla hak temelli söylemde bulunan siyasi aktör oldu.

“LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerinin yarısı bile Mecliste gündem olmadı”

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 6. Yasama Yılının LGBTİ+ Hakları Bağlamında İzlenmesi Raporunda ise, Mecliste grupları bulunan 5 siyasi partinin grup başkanvekillerinin LGBTİ+ haklarından bahsetmediği yer alırken; 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri sırasında LGBTİ+ haklarını savunma sözü veren 7 milletvekilinin hiçbir faaliyette bulunmadığı kaydedildi

Rapor, Anayasa Komisyonu'nda LGBTİ+ haklarına yönelik anayasa değişikliği teklifi görüşülürken LGBTİ+ örgütlerinin komisyona davet edilmediğine de işaret ediyor. Öne çıkan bulgular arasında; AKP, MHP, BBP, DEVA ve CHP'den 26 milletvekilinin LGBTİ+ haklarına karşı tutum sergilediği 42 faaliyetin raporlandığı; HDP, TİP ve CHP'den 25 milletvekilinin ise LGBTİ+ hakları lehine 65 faaliyetin raporlandığı yer aldı. Ayrıca, LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı hak ihlallerinin yarısının bile meclis gündeminde yer almadığı görüldü.

(EMK)