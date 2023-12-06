ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 09:13
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 09:14
1 dk Okuma

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “asgari ücreti” görüşecek

Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi verecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/cumhurbaskanligi-kabinesi-asgari-ucreti-gorusecek.jpg
Fotoğraf: AA arşiv

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve asgari ücret konusunun da kabinede ele alınması bekleniyor. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklama yapması bekleniyor. (AS)

asgari ücret
ilgili haberler
Erdoğan'dan Asgari Ücret açıklaması: İşçiler onaylayacak, işverenler yorulmayacak
Bugün 20:00
/haber/erdogan-dan-asgari-ucret-aciklamasi-isciler-onaylayacak-isverenler-yorulmayacak-288947
ilgili haberler
Erdoğan'dan Asgari Ücret açıklaması: İşçiler onaylayacak, işverenler yorulmayacak
Bugün 20:00
/haber/erdogan-dan-asgari-ucret-aciklamasi-isciler-onaylayacak-isverenler-yorulmayacak-288947
Sayfa Başına Git