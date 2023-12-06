Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “asgari ücreti” görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve asgari ücret konusunun da kabinede ele alınması bekleniyor. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklama yapması bekleniyor. (AS)