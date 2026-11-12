Cumhurbaşkanıyla aynı soyadı taşıyan kişinin ölüm haberine 1 yıl hapis cezası

Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefat duyurusunun "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurulması nedeniyle üç gazetecinin yargılandığı davada karar çıktı.

Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 25 yaşındaki gazeteci İrem Delice jandarma eşliğinde ve elleri kelepçeli şekilde getirildi. Delice 76 gündür hapisti.

Gazetenin imtiyaz sahibi Emin Aydın ile sorumlu yazı işleri müdürü Yeşim Ülker de duruşmada hazır bulundu.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla (TCK 217/A)” ile suçlanan gazetecilerin davasını Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ile gazetecilerin yakınları izledi.

“Başlığa yüklenen anlam nedeniyle buradayım”

Delice, olay günü nöbetçi internet editörü olarak görev yaptığını belirterek haberin yayımlanma sürecini anlattı. Şöyle konuştu:

“O gün nöbetçi internet editörüydüm. Muhabir İslam Keleş’in haberini işim gereği yayımladım. Ortada uydurulmuş bir kişi yok. Gerçekten soyadı Erdoğan olan biri var. Siyasi bir amaçla hareket etmedim. Daha önce de soyadı benzerliği içeren haberler yaptık. Bunları da siyasi bir amaçla yapmadık.

Haberi yapmamı kimse benden istemedi. Emin Aydın ve Yeşim Ülker’in haberden bilgisi yoktu. Onlardan herhangi bir talimat almadım.

Başlık nedeniyle değil, vatandaşların başlığa yüklediği anlam nedeniyle buradayım. Bu konuda savunma yapmak beni üzüyor. 25 yaşındayım. Sayın Cumhurbaşkanımızı kastetmedim. Toplumu yanıltmak istemedim.”

Emin Aydın da savunmasında “Defalarca soruşturma geçirdim, çok hukuksuzluk gördüm ancak bu kadar garabet bir durum yaşamadım” dedi.

Vefat haberlerinin gazeteciliğin bir parçası olduğunu belirten Aydın, “Yerelde vefat haberi vermek bir sorumluluk. Biz 20-30 yıldır bunu yapıyoruz. Erdoğan meselesinde ise sosyal medya formatına uymadığı için sadece soyadı kullanılır. Bugün burada olmasaydım COP31’e katılacaktım. Olayda mağdur yok. Sadece yargılananlar olarak biz mağduruz.” ifadelerini kullandı.

76 günlük tutukluluk bitti

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme Delice’ye 1 yıl hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasını geri bırakarak (HAGB) cezayı erteledi. Ayrıca 76 gündür tutuklu bulunan gazetecinin tahliyesine hükmetti. Emin Aydın ve Yeşim Ülker ise beraat etti.

Kaynak: aydindenge.com.tr, sesgazetesi.com.tr, aydinhedef.com.tr

Aydın'da “Erdoğan vefat etti” haberine tutuklama

(HA)