'Cumhurbaşkanına suikast' suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve iktidara yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bölükbaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Furkan Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bunu silmişti.

"Cumhurbaşkanına Suikast" suçlaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

Tutuklandı.

Diğer yandan işlemleri tamamlanan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Bölükbaşı'nın tutuklanmasına karar verdi.

