"Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanan Nermin K. tahliye edildi

Sokak Kedisi adlı YouTube kanalında yaptığı röportajda hakkında “cumhurbaşkanına hakaret”ten soruşturma açılan ve tutuklanan 76 yaşındaki Nermin K. tahliye edildi.

Haberi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 8 gündür cezaevinde tutulan 76 yaşındaki Nermin Hanım tahliye edildi. Tutukluluğu boyunca avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile sürecini yakından takip ettik. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun. Büyüklerimize sözümüz olsun; erken seçim sandığı gelecek, bu zorba düzenden hep birlikte kurtulacağız!”

Tutuklandığını Sokak Kedisi duyurmuştu

Sokak Kedisi’nin resmî hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Çok üzgünüm. Kahroldum. Bugüne dek 1000 röportaj videosu yayınladık. Röportajlarımızın tamamından suç unsuru sayılabilecek söylemleri çıkardık. 35 yıl türk ordusunda görev yapmış bir albayın eşi olan NK bu röportajdaki söylemleri üzerinden sosyal medya trollerinin hedef göstermesiyle Recep Tayyip Erdogan’a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarfettiği gerekçesiyle tutuklandı.”

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(EMK)