Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüsü’ne yapacağı iddia edilen ziyaret öncesi kampüslerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Birbirlerine yürüme mesafesindeki Güney ve Kuzey kampüslerinden Güney Kampüsü, öğrencilerin ve mezunların girişine tamamen kapatıldı.

Güney Kampüsü’nde dersler çevrimiçi yapılırken bazı öğrencilerin yurttan çıkarıldığı ifade edildi. Kampüsler arası geçiş sağlanamadığı için kampüste öğrenci bulunup bulunmadığına ilişkin net bilgiye ulaşılamadı.

Kuzey Kampüsü’nde ise dersler yüz yüze devam ediyor. Ancak kampüs çevresinde ve Hisarüstü bölgesinde yoğun polis varlığı dikkat çekiyor.

📢 Kuzey Kampüs’te toplanan öğrenciler, etkinliği protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. pic.twitter.com/8nQA68SSQX — bianet (@bianet_org) February 13, 2026

Çanta ve üst aramaları

Öğrencilerin aktardığına göre, girişlerde çanta ve üst aramaları yapılıyor, bazı noktalarda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Yol ve kaldırımlar boyunca polis barikatları kurulurken, bölgede sivil polisler de yoğun şekilde bulunuyor.

Öte yandan, Kuzey Kampüsü’nde öğrenciler etkinliğin protestosu için toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekiplerinin kampüs kapısında konuşlandığı görüldü. Olası bir müdahale ihtimali ise kampüste gerilimi artırıyor.

Öğrenciler, etkinliği protesto etmek için düzenledikleri basın açıklamasında ise sık sık “YÖK, polis, medya, bu abluka dağıtılacak” ve “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları attı. (GK/TY)