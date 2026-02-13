ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 13:35 13 Şubat 2026 13:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 14:34 13 Şubat 2026 14:34
Okuma:  1 dakika

Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında

Üniversitenin Güney Kampüsü öğrenciler ve mezunlara tamamen kapatılırken, Kuzey Kampüs’te ise yoğun polis hareketliliği dikkat çekiyor.

Güney Kampüs

Güney Kampüs

Güney Kampüs

Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında
Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüsü’ne yapacağı iddia edilen ziyaret öncesi kampüslerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Birbirlerine yürüme mesafesindeki Güney ve Kuzey kampüslerinden Güney Kampüsü, öğrencilerin ve mezunların girişine tamamen kapatıldı.

Güney Kampüsü’nde dersler çevrimiçi yapılırken bazı öğrencilerin yurttan çıkarıldığı ifade edildi. Kampüsler arası geçiş sağlanamadığı için kampüste öğrenci bulunup bulunmadığına ilişkin net bilgiye ulaşılamadı.

Kuzey Kampüsü’nde ise dersler yüz yüze devam ediyor. Ancak kampüs çevresinde ve Hisarüstü bölgesinde yoğun polis varlığı dikkat çekiyor.

Çanta ve üst aramaları

Öğrencilerin aktardığına göre, girişlerde çanta ve üst aramaları yapılıyor, bazı noktalarda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Yol ve kaldırımlar boyunca polis barikatları kurulurken, bölgede sivil polisler de yoğun şekilde bulunuyor.

Öte yandan, Kuzey Kampüsü’nde öğrenciler etkinliğin protestosu için toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekiplerinin kampüs kapısında konuşlandığı görüldü. Olası bir müdahale ihtimali ise kampüste gerilimi artırıyor.

Öğrenciler, etkinliği protesto etmek için düzenledikleri basın açıklamasında ise sık sık “YÖK, polis, medya, bu abluka dağıtılacak” ve “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları attı. (GK/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi güney kampüs Kuzey Kampüs Recep Tayyip Erdoğan
Güney Kampüs
Güney Kampüs
Boğaziçi Üniversitesi'nden bildiriyor.

