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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2023 13:22
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2023 13:37
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT’deki Osman Kavala dizisini yok saydı

DEM Milletvekili Cengiz Çandar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan Metamorfoz'u sordu. Yılmaz “Bahsi geçen kişiye ilişkin TRT'nin kanal ve platformlarında herhangi bir dizi yayımlanmamıştır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/18/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-trtdeki-osman-kavala-dizisini-yok-saydi.jpg
Fotoğraf: Dizi oyuncuları Ahmet Varlı ve Can Nergis

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ın TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve Osman Kavala'yı konu alan ‘Metamorfoz’ dizisiyle ilgili soru önergesine yanıt verdi.

Yılmaz cevabında “Soru önergesinde bahsi geçen kişiye ilişkin TRT'nin kanal ve platformlarında herhangi bir dizi yayımlanmamıştır” demekle yetindi.

Osman Kavala diziyle ilgili açıklama yapmıştı

Çandar 22 Haziran 2023’te verdiği soru önergesinde, 6 yıldan beri Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Osman Kavala’nın TRT’nin kurup ve finanse ettiği dijital platform Tabii’de yayınlanmaya başlanan bir dizi aracılıyla ‘casuslukla’ itham edildiğini ve 'itibar suikastına' uğratıldığını belirtmişti.

TRT’nin ve siyasilerin dizinin Osman Kavala’yı konu edinmediğine ilişkin açıklamalarına karşı Çandar, “Söz konusu dizinin tümüyle bir hayal ürünü olduğu ve Osman Kavala ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ileri sürmek; gerçeğin kaba biçimde gizlenmesi, hukuki sorumluluktan kaçınma hesabı ve kamuoyunun aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir” demişti.  Dizinin Kavala'yı tartışmasız biçimde ima ettiğinin ortada olduğunu eklemişti.

Osman Kavala'nın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya da yer veren Çandar, “Yurttaşların cebinden çıkan vergilerle faaliyet gösteren TRT'nin, siyaseten yaratılmaya çalışılan bir algı operasyonuna alet edilmesi; Osman Kavala'yı ‘casuslukla’ itham eden ve itibar suikastı niteliği taşıyan bir yayında bulunması skandaldır” ifadelerini kullanmış ve Cevdet Yılmaz’a şu beş soruyu yöneltmişti:

Kavala: Beni üzen genç sanatçıların itibar suikastı projesinde yer almaları
TRT'DEKİ METAMORFOZ DİZİSİ HAKKINDA
Kavala: Beni üzen genç sanatçıların itibar suikastı projesinde yer almaları
20 Haziran 2023
  • Tarafsızlık ilkesi kanunla garanti altına alınmış olan TRT'ye, böyle bir dizi hazırlanması talimatı uhdenizde bulunan İletişim Başkanlığınca mı verilmiştir?
  • TRT bu dizi talimatını nereden, kimden ve ne şekilde almıştır?
  • TRT, kamu kaynaklanm "Goebbelsvari" faaliyetlere harcama hakkını nereden bulmaktadır?
  • Komplo teorileriyle, bir kişi üzerinde suçlu algısı oluşturmak ve itibar suikastı gerçekleştirmek; Anayasa ve hukuk devleti ilkelerine aykırı değil midir?
  • Bahsi geçen dizinin senaryosunun, Cumhurbaşkanı'nın, Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamalarla bu denli örtüşüyor olması tesadüf olabilir mi?

(HA)

Osman Kavala
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/haber/almanya-kultur-kurumlari-osman-kavala-yi-karalayan-dizi-dolayisiyla-trt-yi-kinadi-280729
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