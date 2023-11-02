Cumhurbaşkanı kararıyla Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla 4 yeni fakülte kuruldu, bir fakülte ile bir yüksekokul kapatıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun Üniversitesinde "Siyasi Bilgiler Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde "Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü" ve Kafkas Üniversitesinde "Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi" kurulması kararlaştırıldı.

Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Enstitüsünün adı "Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü" olarak, Samsun Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi'nin adı da "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.

Kafkas Üniversitesinde Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ve Samsun Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin kapatılmasına karar verildi.

Kararın, 1/11/2023 tarihli ve 7759 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı kararına göre, Arnavutköy ilçesinde "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi" ve "ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi" kuruldu.

Mushaf: Kuran'ın âyetlerinin iki kapak arasında toplanmasından oluşan kitap. Kıraat: Okumak anlamına gelen kıraat, İslami açıdan namaz üzerinde Kuran'dan ayet okumak manalarına gelir. Namazdayken Kuran'dan ayet okumak farz olarak görüldüğünden, kıraat etmek farz olarak kabul edilir.

(RT)