Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: “Ev zencisi”

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı’nda yaptığı konuşmada, Instagram’a erişimin engellenmesine dair konuştu.

Gazze’deki İsrail saldırılarına değinen Erdoğan, İsmail Heniyye suikastıyla ilgili “Soykırımcılar mahkemede hesap vermeli. İsmail Heniyye’nin şehit edilmesi alkış sahnesinden bağımsız değildir” diye konuştu.

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“Dijital faşizmle karşı karşıyayız”

Erdoğan, Instagram’a dair de şunları söyledi:

“İsrail'i eleştiren basit bir cümleyi bile kendilerine hakaret sayıyorlar. Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının kahraman evlatlarına, direnişine açıkça savaş açmıştır.

Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarına şahit ediyoruz. Uyarılarımıza rağmen tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar. Suç ve terör şebekeleri istedikleri propagandayı yapıyor.

Sosyal medya şirketleri bu alandaki tekel konumlarını, dünyadaki hak ve özgürlükleri desteklemek için değil toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır.

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“Biz asıl kuklacılara odaklanıyoruz”

Burada şirketlerin tavrı kadar rahatsız edici bir diğer durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur. Türkiye egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, ancak şirketlerden önce meselenin öncesine arkasına bakmadan 'biz bundan nasıl menfaat sağlarız' diyen muhalefet partileri ayağa kalkıyor.

Bu platformların ayyuka çıkan sansürcülüğü, bunların karşısında kağıttan kaplana dönüşenler ülkemizi tenkit etme konusunda aslana dönüşüyorlar. Özgürlükleri savunmak böyle olmaz.

Batı'dan çok Batı'cı, İsrail'den çok İsrail'ci olan bu ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Bugüne kadar ev zencilerini muhatap kabul etmedik. Mücadelemizi bunların efendilerine karşı yürüttük. Biz asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz.”

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(AS)