Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'la görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı.

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Yavaş'ın CHP'nin kuruluş resepsiyonuna katılmadığı öğrenilmişti.

Özgür Özel: Mansur beyden şüphem olmaz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Benim haberim var. Mansur Bey, bir takım yatırımlar için randevu istemişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır. Son görüşmemizde böyle bir görüşmenin olacağını söylemişti. Mansur Bey'den şüphem olmaz."

"Ulaşım altyapıları ve metro yatırımları..."

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Mansur Yavaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a teşekkür etti.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik.Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.



Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.



Şehrimize… https://t.co/uAFAWvOvwy — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 9, 2026

(FY)