Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ursula von der Leyen, Suriye’yi görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

AA’nın haberine göre, Suriye’deki gelişmelerin ve Suriye’ye yapılan insani yardımların ele alındığı görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı. Ursula von der Leyen’e ise Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Valdis Dombrovskis ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Sekreteri Stefano Sannino eşlik etti.

Von der Leyen, görüşme öncesinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Esad rejiminin gitmesiyle birlikte Suriye halkı için yeni bir umut doğdu. Biz de insani yardım fonumuzu 160 milyon Euro’nun üzerine çıkardık. İnsani yardım uçaklarımız gıda, tıbbi malzeme ve barınma malzemeleri getirecek. Bu süreci Ürdün Kralı II. Abdullah ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile görüştüm. Bugün (Salı) görüşmelerime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam edeceğim” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: "AB ile hemfikiriz"

10 Aralık'ta Ursula von der Leyen'le yaptığı telefon görüşmesine değinen Erdoğan, "Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin Suriye'nin istikrarına ve güvenliğine verdiği önemin altını çizmiştik. Bugünkü görüşmemizde Suriye sahasıyla ilgili gelişmeleri detaylıca ele aldık." dedi. Erdoğan, açıklamasının devamında “Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde Avrupa Birliği Komisyonu ile hemfikir olduğumuzu gördük" şeklinde konuştu.

"Suriye'nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalkması lazım. Bunun yolu da Suriye'nin inşa ve imar çabalarına destek olmaktan geçiyor." diyen Erdoğan "Türkiye, her iki terör örgütünü (PKK-DAEŞ) sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir" dedi.

Von der Leyen: "Suriye'nin barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyacı var"

"Esad rejiminin yıkılışı Suriye'de yeni bir ümit vaat ediyor. Ancak bunun getirdiği riskler var" diyen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Suriye halkının barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Bu, hem toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacak bir geçiş dönemi hem de devlet kurumlarını koruyacak bir dönem olmalı." dedi.

AB'nin Suriye'ye bundan sonraki insani yardım süreçleri ile ilgili "Avrupa Birliği, İnsani Yardım ekipleriyle Şam'da bulunuyor. Yeniden yapılandırmaya odaklanmalıyız" diyen von der Leyen, Suriye'de altyapı hizmetlerinin sağlanması için çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Von der Leyen, "Bu yıl insani yardımlarımızı 160 milyon Euro'ya çıkardık. Aynı zamanda bir insani yardım hava köprüsü kuruldu. İlk teslimat bu hafta gerçekleşecek" dedi.

"HTŞ ile angajmanlarımızı sürdürmeliyiz"

Açıklamasında AB üst düzey diplomatının Şam'a geri döneceğini belirten von der Leyen, "HTŞ ve diğer tüm temsilcilerle doğrudan angajmanımızı sürdürmeliyiz." dedi.

"Bütün geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir biçimde gerçekleşmesi gerekiyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte çalışarak gerekli koşulların yerine getirildiğinden emin oluyoruz. "2011 yılından bu yana Avrupa Birliği neredeyse 10 milyar euroyu mültecilerin ve ev sahibi ülkenin desteklenmesi için sağladı. 2024 için ilave 1 milyar euro şu anda tahsis edilmiş durumda.

HTŞ ile diplomatik görüşmeler

Öte yandan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri, HTŞ öncülüğündeki yeni Suriye hükümetiyle bir süredir diplomatik düzeyde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Almanya merkezli haber ajansı dpa’ya göre, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 16 Aralık Pazartesi günü, Almanyalı diplomat Michael Ohnmacht’ın yeni Suriye hükümeti ile görüşmelerde bulunmak üzere Şam’a gideceğini açıklamıştı. Ohnmacht, Eylül 2024’ten bu yana AB Suriye Delegasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Brüksel, son zamanlara kadar Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) ile herhangi bir temasta bulunmadığını söylüyordu. HTŞ halen Birleşmiş Milletler’in (BM) 'terör örgütleri' listesinde yer alıyor ve AB yaptırımlarına tabi. Kallas, “Bunun değişip değişmemesi gerektiğini zaman gösterecek” dedi.

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(EC)