Cumhurbaşkanı Erdoğan Emine Şenyaşar ile görüşmeyi reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de AKP'li eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen, bir oğlu da tutuklanan Emine Şenyaşar'ın görüşme talebini reddetti.

Emine Şenyaşar, yakınlarını yitirdikten sonra 846 boyunca Urfa Adliyesi önünde 'Adalet Nöbeti' tuttu. Bu süreçte polis ve yargının tacizine maruz kalan Şenyaşar hakkında birçok dava açıldı.

Daha sonra Adalet Bakanlığı önünde eyleme devam eden Şenyaşar, 124 gündür eylemini sürdürüyor.

Şenyaşar, buradaki eylemini de Meclis'e taşıdı ve "adalet" talebiyle nöbet tutmaya başladı.

"Mahkeme taraflı davranıyordu"

Saldırıda yaralı olarak kurtulan DEM Parti Urfa Milletvekili oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte nöbetine devam eden anne Şenyaşar, sağlık sorunlarının ağırlaşması üzerine dün 33'üncü gününde eylemine ara verdi.

MA’ya konuşan Ferit Şenyaşar, bakanlık önündeki eylem döneminde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile üç kez, bakan yardımcısıyla birlikte de bir kez görüştüklerini söyledi.

"Bu görüşmelerde hem bakan hem de yardımcısı ‘Annenin davasında ve mücadelesinde haklı’ olduğunu söylediler. Biz de 'Madem anne haklı, bir oğlu cezaevinde tutuluyor. Bir an önce tahliye edin’ dedik. Tutuksuz yargılama talep ettik. Bize, ‘Tamam, uğraşacağız’ dediler.”

Şenyaşar, verilen sözlere rağmen yargılamada lehlerine bir gelişme olmadığını vurguladı ve "Mahkeme heyeti tarafından bütün hukuki taleplerimiz reddediliyordu. Karşı tarafın talepleri ise kabul ediliyordu. Bu kabul edilmez bir durum. Eğer adil bir yargılama yapılacaksa her iki tarafın da talepleri kabul edilmesi gerekir. Maalesef mahkeme taraflı davranıyordu” dedi.

"Bakan, adalet sağlanacak' demişti"

Son duruşmadan sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir daha yüz yüze iletişim kuramadıklarını söyleyen Şenyaşar, devam etti: "Duruşmaya giderken bize 'gereken yapılacak, adalet sağlanacak’ dedi. Adalet sağlanmayınca telefonla bizi aradı. Dava 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Bize, ‘4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunun, adalet sağlanacak’ dedi. Ama 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de kardeşimin tutuksuz yargılanma talebini reddetti. Bunlar yaşanınca eylemimizi Meclis'e taşıma kararı aldık.”

Bakan Tunç’un çaba göstermesine rağmen 'yetersiz' kaldığını belirten Şenyaşar, "Şu anda yaptığı tek şey hamaset. Sadece bizim davamızda değil, hiçbir davada bir etkisinin olmadığı kanısına vardık” dedi.

Kurtulmuş da söz vermişti

Meclis’in kapandığı gün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme yaptıklarını dile getiren Şenyaşar, "Samimi bir görüşmemiz oldu. Altı yıldır gözyaşı döken anneden söz ettim. Ailemize karşı büyük bir adaletsizlik yapılmış. Bu adaletsizliğin sona ermesi için inisiyatif almasını istedim. Kurtulmuş, ‘Bana 15 gün süre verin. Eğer ben adaleti sağlama konusunda bir şey yapmazsam ondan sonra gelin, eyleminizi Meclis’te başlatın’ dedi. 15 gün geçti maalesef olumlu bir dönüş yapmadı ve biz de Meclis’te eylem başlattık” diye ekledi.

Ferit Şenyaşar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile de görüşme talebinde bulunduklarını belirtti.

Kurtulmuş’un Erdoğan ile görüşme randevusu ayarlayacağına dair söz verdiğini aktaran Şenyaşar, "Eylemi başlattıktan günler sonra Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreteri aracılığı ile bize dönüş yaptı. Yani açıkça söylemese de Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme talebimizi kabul etmemiş, reddetmiş” dedi.

(RT)