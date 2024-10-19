Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan’ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

ŞANSÖLYE İSTANBUL'DA Scholz ve Erdoğan iltica talepleri reddedilen Türkiyeli mültecilerin iadesinin ayrıntılarını görüşecek

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Scholz yemeğe geçti.

“İşbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz”

Ortak basın toplantısında Erdoğan’ın değindiği bazı başlıklar şöyle:

“NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. (Almanya) Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz.

“Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle birlikte mücadele kararlılığına ulaştık. İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırıları ele aldığımız bir diğer önemli bir başlıktı.” (TY)