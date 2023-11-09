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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 00:23
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 11:52
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BEŞTEPE'DEN YARGITAY'A İLK DESTEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yargıtay Milli Yargıdır, savunulacaktır

Erdoğan'ın "baş hukukçusu" Mehmet Uçum, Yargıtay'ı "Milli Yargı" diye niteleyerek kararın yanında yer aldı. "Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/cumhurbaskani-danismani-ucum-yargitay-milli-yargidir-savunulacaktir.jpg
Ankara Masası

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'nin Can Atalay'la ilgili "ihlal kararı"nı tanımayan ve kararı veren hakimler için suç duyurusunda bulunan kararına Saray'dan ilk olumlu tepki Erdoğan'ın "başdanışmanı" Mehmet Uçum'dan geldi. 

Uçum Yargıtay'ın tutumunu, tevil yoluyla savundu: "Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bir anlamda kral çıplak demektir." dedi. 

Uçum sosyal medya platformu X'ten (eski Twitter) yaptığı paylaşımda "Yönteminin bu olup olmadığı ayrıca tartışılır ama cesareti tartışılmaz." diye övdüğü Yargıtay kararının "ayrıca turnusol" olduğunu iddia etti.

Uçum bu kararla, "kim Milli Yargıdan yana kim değil belli olur. Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır, kimsenin bundan şüphesi olmasın" diyerek Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin açtığı bayrağın altında durduğunu ilan etti. 

Uçum'un X paylaşımının tamamı şöyle: 

Anayasa Mahkemesi mahkumiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla Anayasa’yı tanımıyor. Anayasa’nın 14. Maddesini yok sayıyor. Oysa dokunulmazlığa ilişkin 83. madde 14. maddedeki durumları hariç tutar. Anayasanın bu amir hükmüne rağmen AYM anayasaya aykırı kararlar vermeye devam ediyor. Anayasanın 14. maddesinin belirsiz olduğunu ileri sürmek AYM’nin görevi değildir.

14. Maddeye belirlilik kazandıran Ceza Kanunları ve Ceza Yargısı Kararlarıdır. AYM Anayasanın açık hükmünün yanı sıra Ceza Kanunlarını ve Yargı Kararlarını da göz ardı ediyor. Ne yazık ki AYM’nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir. Bu çerçevede Yargıtay’ın Aym ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur. Tepki gösterenlerin Yargıtay kararını okuyup okumadıkları da ayrı bir sorundur.

Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bir anlamda kral çıplak demektir. Yönteminin bu olup olmadığı ayrıca tartışılır ama cesareti tartışılmaz. Yargıtay’ın kararı ayrıca turnusoldur, kim Milli Yargıdan yana kim değil belli olur. Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır, kimsenin bundan şüphesi olmasın

(AEK)

mehmet uçum AYM Yargıtay Yüksek yargıda kriz
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