Cumhurbaşkanı başdanışmanı, oyuncu Ecem Erkek’i hedef gösterdi

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Ecem Erkek'in hayvan haklarını merkeze alan konuşması, X’te viral oldu.

Ecem Erkek kimdir?

Erkek’in bu konuşması salonda alkış alırken, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler ve sosyal medya kullanıcıları Erkek’i hedef gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sanatçı Ecem Erkek'in hayvan hakları ile ilgili konuşmasını hedef aldı. Saral, X’te yaptığı paylaşımla, Erkek’in İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yok saydığını iddia etti.

Sosyal medya kullanıcıları: Seni seviyoruz Ecem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Salar'ın bu açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

O tepkilerin bazıları şöyle:

Ayşe Başak Kaban:

“Kediyi sev, köpeği öp, ağaca sarıl. Tüm bunları yapabilen zaten savaş istemez, çocukların her biri güvende olsun, sevildikleri yerde keyifli bir yuvada büyüsün ister. Insan olan zaten yaratılanı birbirinden ayırmaz. #ecemerkek"

Leman Sam:

"#ecemerkek hem yetenekli hem güzel yürekli kız seni çok seviyorum.”

Hande Kuday:

“Bu tweet öylesine atılmış genel geçer bir tweet değil. Bu tweet cumhurbaşkanı başdanışmanı tarafından, bir ödül töreninde sokak hayvanlarının katlini önlemeye yönelik bir konuşma yapan oyuncuyu hiç muhatabı olmadığı bir suçlamayla hedefe oturtmak için atılmış bir tweet. Ortada muhalif bir tavır, susturulmaya çalışılan politik görüş bile yok. “Ondan bahsettin de bundan neden bahsetmedin” devriyesi gezerken Ecem’i buldular. Sadece canlarının istediği zamanda canlarının istediği şeyi canlarının istediği tonda konuşmayan bir kadını ateşe atmak istediler ve attılar.”

Ecem Erkek ne söyledi?

Altın Kelebek yarışmasında ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Ecem Erkek, ödül konuşmasında sokak hayvanlarına dikkat çekmiş ve kısırlaştırılma çağrısı yapmıştı:

“Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek."

"Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.”

(EMK)