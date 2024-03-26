Cumhur Kılıççıoğlu kimdir?

Gazeteci-yazar, Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Proje Danışma Kurulu üyesi.

19 Kasım 1938’de Siirt’te doğdu. 25 Mart 2024'te 85 yaşındayken hayatını kaybetti.

İlkokulu Siirt'te okudu. İlkokuldan sonra öğrenimini hariçten tamamladı. Ardından Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Sevk ve İdare Yüksek Okulundan mezun oldu.

Yazıları Siirt’in Sesi, Şehir, Siirt’te Sonsöz, Siirt gazetelerinde yayımlandı. Yenigün, Tanin, Yeni Sabah, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gazeteleri ile Anadolu Ajansı’nın Siirt muhabirliği görevlerini üstlendi. Katılım Dergisinin bölge temsilciliğini yaptı.

1964’te Mücadele Gazetesini kurdu. Gazeteyi 2012’ye kadar basılı olarak ayakta tutmayı başardı. 2021’e kadar da dijital versiyonunu yaşattı.

Gazetecilik örgütlerinin neredeyse tamamında faaldi. Ankara Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Basın Konseyi, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) üyesiydi. Türk Basın Birliği Siirt Şubesi Başkanlığı yaptı. Anadolu Basın Birliği'nin kurucularındandı.

Gazetecilik hayatında 40’tan falza yakın ödül kazandı. Başarıları arasında Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödülleriyle, Muammer Yaşar Bostancı Haber Ödülü, Umut Vakfı Silaha Hayır Ödülü, Metin Göktepe 2001 Yılı Jüri Özel Ödülü ile Gayrettepe Rotary 2003-2004 Üstün Hizmet Ödülü de bulunuyor.

55. hükümette Devlet Bakanı Prof. Dr. Salih Yıldırım'ın basın danışmanlığını yaptı.

Tarihi ve Turistik Değerleriyle Siirt (1965), Siirt Rehberi (1981), Her Yönüyle Siirt (1992), Botan’dan Bodrum’a (1993), Ölü Şehrin Türküsü, New York'tan Mekke'ye kitaplarını yazdı.

Cumhur Kılıççıoğlu'nun bianet'teki yazıları için tıklayın

bianet yazarlarından Cumhur Kılıççıoğlu hayatını kaybetti

(HA)